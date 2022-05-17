Алексей Яшин ⟩ Сегрегация губительна - единая эстонская школа нужна всем

Впервые я высказался публично на тему единой школы Эстонии на портале русскоязычного Postimees в сентябре 2018 года. С тех пор прошли очередные парламентские выборы, ситуация с русской школой не изменилась, научные сотрудники педагогического института Тартуского университета составили модель Единой школы Эстонии, а в последние месяцы к нам приехало более 10 000 иноязычных военных беженцев в возрасте до 18 лет.

Ученики из Украины станут либо символом объединения русской и эстонской школ, либо пополнят ряды учеников русских школ и продлят ее существование еще на несколько десятилетий. В случае объединения стоит ставить акцент на контакте между учениками с разным родным языком, на языковом погружении, а также на индивидуальной опорной системе ино­язычных учеников в эстонской школе.

Для всего этого нужны крупные инвестиции со стороны государства и решения на разных уровнях управления образованием начиная с министерства и местных самоуправлений и заканчивая директорами школ. Если же украинские дети пойдут в большом количестве в русскую школу, то мы значительно увеличим долю не владеющей эстонским языком молодежи, будущее которой в нашем высшем образовании и на рынке труда более чем туманно.

С момента написания моей статьи четыре года назад сменилось два правительства, в которые входили главные «защитники» русской школы Эстонии – центристы, под четким руководством которых ситуация не улучшается. Заявления Яны Тоом, что эстонский язык следует учить на уроке эстонского языка, а количество этих уроков следует увеличить, фактически не работает. Бывший министр образования Майлис Репс отправила в топку трех муниципальных русских школ столицы 3,3 миллиона евро на проект обучения эстонского языка. В итоге неизвестно, на что конкретно пошли деньги и каковы результаты такого преподавания. Для сравнения – статистически эффективная программа языкового погружения получила от государства по всей Эстонии за 10 лет всего 1 миллион евро.

Поговорим о цифрах. В стратегии развития эстонского языка стоит давнишняя цель, исходя из которой 90% выпускников русской основной школой должно владеть эстонским на уровне B1. В результате работы нынешних политиков и руководителей образования лишь 60% выпускников русских школ осваивают базовый уровень эстонского. Раньше, в 2015 году, ситуация была даже немного лучше – мы были у отметки в 64%. А в Ида-Вирумаа эстонским языком на уровне B1 и вовсе владеют только 50% выпускников. Из результатов теста PISA мы видим, что эстонские школы из года в год находится на верхушке рейтинга стран Организации экономического сотрудничества и развития. Из года в год мы также видим, что русские школы отстают от эстонских примерно на год в навыках чтения и знания естественных наук. Отставание по математике чуть меньше.