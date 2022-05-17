Ухудшение качества образования в русских школах неминуемо скажется на будущем русскоязычной молодежи Эстонии, пишет учитель по программе языкового погружения и член «Ээсти-200» Алексей Яшин.
Мнение ⟩ Единая эстонская школа для всех
Впервые я высказался публично на тему единой школы Эстонии на портале русскоязычного Postimees в сентябре 2018 года. С тех пор прошли очередные парламентские выборы, ситуация с русской школой не изменилась, научные сотрудники педагогического института Тартуского университета составили модель Единой школы Эстонии, а в последние месяцы к нам приехало более 10 000 иноязычных военных беженцев до 18 лет.
Ученики из Украины станут либо символом объединения русской и эстонской школы, либо пополнят ряды учеников русских школ и продлят ее судьбу еще на несколько десятилетий. В случае объединения стоит ставить акцент на контакте между учениками с разным родным языком, на языковом погружении, а также на индивидуальной опорной системе иноязычных учеников в эстонской школе.
Для всего этого нужны крупные инвестиции со стороны государства и решения на разных уровнях управления образованием начиная с министерства и местных самоуправлений и заканчивая директорами школ. Если же украинские дети пойдут в большом объеме в русскую школу, то мы значительно увеличим долю не владеющей эстонским языком молодежи, будущее которой в нашем высшем образовании и на рынке труда более чем туманно.
С момента написания моей статьи четыре года назад сменилось два правительства, в которые входили главные «защитники» русской школы Эстонии – центристы, под четким руководством которых ситуация не улучшается. Заявления Яны Тоом, что эстонский язык следует учить на уроке эстонского языка, а количество этих уроков следует увеличить, фактически не работает. Бывший министр образования Майлис Репс отправила в топку трех муниципальных русских школ столицы 3,3 миллиона евро на проект обучения эстонского языка. По итогу, неизвестно на что конкретно пошли деньги и каковы результаты такого преподавания. Для сравнения – статистически эффективная программа языкового погружения получила от государства по всей Эстонии за 10 лет всего 1 миллион евро.
Поговорим о цифрах. В стратегии развития эстонского языка стоит давнишняя цель, исходя из которой 90% выпускников русской основной школой должно владеть эстонским на уровне B1. В результате работы нынешних политиков и руководителей образования лишь 60% выпускников русских школ осваивают базовый уровень эстонского. Раньше, в 2015 году, ситуация была даже немного лучше – мы были у отметки в 64%. А в Ида-Вирумаа эстонским языком на уровне B1 и вовсе владеют только 50% выпускников. Из результатов теста PISA мы видим, что эстонские школы из года в год находится на верхушке рейтинга стран Организации экономического сотрудничества и развития. Из года в год мы также видим, что русские школы отстают от эстонских примерно на год в навыках чтения и знания естественных наук. Отставание по математике чуть меньше.
Откуда такая разница? Средний возраст учителей в Эстонии растет. По последним данным, он достиг 49 лет. Можем предположить, что в русских школах средний возраст учителей еще больше, так как наши университеты не подготавливают новых педагогов для преподавания на русском. Молодые учителя не задерживаются в образовании из-за большой нагрузки, относительно маленькой зарплаты и некомпетентного руководства. У многих русских школ есть уйма выговоров от министерства за администрирование образования. Но несмотря на это директора не сменяются, так как только местные политики решают, кто и как долго сидит на месте директора муниципальной школы.
Ситуация с русской школой определяет будущее русскоязычного населения Эстонии. Если в общеобразовательных учреждениях у нас примерно 25% русскоязычных учеников, то в наших университетах лишь 13% русскоязычных студентов на уровне бакалавриата и 5% на уровне магистратуры. По данным мониторинга интеграции, русскоязычные люди зарабатывают примерно на 15% меньше, чем эстонцы. 33% опрошенных русскоязычных утверждают, что им трудно свести концы с концами при имеющимся доходе. Среди эстонцев этот процент значительно меньше – 21%. В итоге в Таллинне растет сегрегация, поскольку русскоязычные люди покупают больше недвижимости в панельных районах, а эстонцы оттуда, напротив, уезжают. В районные школы собирается все больше русскоязычных детей и круг замыкается.
Решение этой проблемы определенно не в том, чтобы организовать больше уроков эстонского, как утверждают одни политики и даже не в полном переводе русских школ на эстонский, как говорят другие. Решение кроется в золотой середине, то есть в Единой школе Эстонии. Теоретики и практики образовательных наук Тартуского университета говорят, что единая школа должна быть в основном эстоноязычной, формировать выраженную идентичность и считаться с культурными особенностями каждого ученика.
Если начать переход на систему Единой школы с 1 сентября или после выборов 2023 года, легко представить изменения, которые мы увидим через 10 лет. Русской школы в сегодняшнем виде через 10 лет не будет, а русскоязычные дети будут учиться в одном здании с эстоноязычными сверстниками. Они смогут выбрать между эстонскими классами и классами языкового погружения. Для детей с особыми потребностями останутся маленькие классы на родном языке с элементами специальной педагогики. В муниципалитетах, где мало или совсем нет эстоноязычных учреждений, следует выстроить сеть школ языкового погружения, где учителя-носители языка будут преподавать на эстонском.
Уже сегодня мы видим значительный прорыв в знании эстонского среди тех, кто учится по методу погружения. По результатам уровневых работ, всего 25% учеников 4-х классов русских школ владеют эстонским на уровне А1. В классах языкового погружения этот процент составляет 75%. В 7-х классах похожая ситуация. На уровне А2 находится 37% учеников русских классов и 72% учеников языкового погружения. Причем уровень знания родного языка значительно не отличается.
С моделью Единой школы Эстонии можно ознакомиться подробнее в документе Тартуского университета, который был написан в рамках проекта RITA-ränne в 2019 году. Ученые описывают подробнее 5 различных вариантов Единой школы в зависимости от демографии и культурного контекста местного самоуправления.
Если задаться вопросом, что станет с преподаванием на русском языке через 10 лет, ответ будет простой – оно никуда не исчезнет. Во-первых, Единая школа оставляет возможность учить русский язык на уровне родного уже с начальной школы. Во-вторых, некоторые предметы будут преподаваться на русском через 10, а может, и через 20 лет. Зависит от кадровой политики, но ныне действующие учителя точно продолжат преподавать, ведь по программе языкового погружения часть предметов остается на русском до конца основной школы.
Самое главное – оперативно создавать условия для контактов между русскоговорящими учениками и эстонцами, поскольку эффективнее всего учить язык на практике и в жизненных ситуациях.
Пока же политики сами создают проблемы и пытаются героически их решить в перспективе выборов. Если мэр Таллинна сообщает журналистам о нехватке педагогов, методик и материалов, тогда как в правительстве сидят его однопартийцы, значит, что-то работает неправильно.