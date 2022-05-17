Россия готовит закон об отказе исполнять решения ЕСПЧ. Что это изменит?

Исходя из законопроекта, исполнять все эти решения действующая власть в России не собирается.

Несмотря на то, что отказ исполнять решения, вынесенные ЕСПЧ после 16 марта 2022 года, еще не узаконен, де факто он уже действует, убедилась Би-би-си.

Это видно, например, по аналогичным решениям ЕСПЧ о приостановке экстрадиции белорусов. 39-е правило ЕСПЧ позволяет приостановить выдачу человека, если на родине им угрожают пытки и угрозы жизни и здоровью.

На основании применения этого правила ЕСПЧ 11 марта прокуратура России уже в конце апреля выпустила из СИЗО белоруса Ивана Саутина. Но аналогичное решение в отношении его земляка Михаила Зубкова, принятое ЕСПЧ в мае, российские правоохранители проигнорировали и выдали Зубкова в Беларусь.

Что с выплатами?

Выплачивать компенсации заявителям по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, авторы законопроекта предлагают до 1 января 2023 года. По сути, это не гарантирует, что все компенсации будут выплачены. Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев отмечает, что пробуксовка с выплатами происходит уже сейчас, ряд заявителей по делам, присужденные до 16 марта компенсации до сих пор не получили, хотя все сроки для выплат уже прошли, говорит он.

10 мая департамент исполнения решений ЕСПЧ Совета Европы опубликовал на своем сайте сообщение о том, что заявители, чьи дела против России суд в Страсбурге уже рассмотрел, могут продолжать предоставлять Комитету министров информацию о ходе исполнения судебных решений, включая выплату компенсаций.

Однако, контроль за этим процессом теперь может быть рассчитан лишь на далекое будущее.

Что с пересмотром приговоров?

Законопроект также предлагает исключение упоминаний ЕСПЧ из всех российских процессуальных кодексов. Сейчас они обязывают российские суды пересматривать приговоры и другие решения по делам заявителей, если ЕСПЧ признал их нарушающими Конвенцию.

Эту обязанность, впрочем, суды в России зачастую выполняют формально, отказываясь отменять приговоры - в том числе, по громким политическим делам, которые в Страсбурге признаны несправедливыми. Однако в целом механизм пересмотра в России пока действует. Его внедрение в российское законодательство было сложным и стало крупной победой правовой системы России. Теперь же это достижение будет полностью аннулировано.

При этом, как отмечает Коротеев, законодатели, исключив пересмотр на основании решений ЕСПЧ, не включили в число таких оснований решения Комитета ООН по правам человека, несмотря на то, что Конституционный суд РФ подтверждал соответствующую силу решений Комитета ООН.