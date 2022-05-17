Мнение ⟩ Обложим налогом недвижимость миллионеров?

В конце апреля директор Центра мониторинга развития при Рийгикогу Теа Данилов предложила облагать налогом недвижимость, стоимость которой превышает полмиллиона или миллион евро. Проще говоря, предлагается обложить налогом недвижимость миллионеров. 98% жителей страны это никак не затронет. Как относиться к такому предложению?

Прежде всего, нужно понять, почему различные эксперты в последние годы все чаще выдвигают разные идеи налоговой реформы. Если коротко, это объясняется наличием двух фундаментальных проблем, которые существуют годами, но еще никто не смог предложить их общественно приемлемого решения.

Первая проблема связана с тем, что при нынешних налоговых поступлениях Эстония не в состоянии адекватно финансировать оказание населению наиболее важных услуг. Государственный контроль указал, что в ближайшие десять лет мы неизбежно столкнемся с ухудшением доступности образования и здравоохранения или со снижением качества и того, и другого. Не хватает и работников экстренных служб. Большая часть наших пенсионеров живет в бедности. Среди одиноких пенсионеров таких – подавляющее большинство. У нас об этом предпочитают не говорить, но правда в том, что в Европе нет другой страны, которая бы заботилась о своих пожилых жителях меньше, чем Эстония.

Вторая фундаментальная проблема заключается в том, что перспективы нашей налоговой системы очень плохи. Из-за старения населения в будущем станет меньше наемных работников и больше пенсионеров. При этом ожидания людей в отношении государственных услуг, скорее, растут. Дороги должны быть четырехполосными, дети должны иметь хорошее образование, люди должны быстрее попадать на прием к врачу и так далее.

Добавилась еще одна дополнительная проблема. Из-за войны в Украине государство увеличивает расходы на оборону. В то же время экономический рост последних лет переходит в экономический спад. Инфляция такая, какой мы ее не видели десятилетиями. Скорее всего, в ближайшее время вырастут и процентные ставки по жилищным кредитам.

В такой ситуации необходимо исключить налоговые изменения, увеличивающие налоговую нагрузку людей с низким и средним доходом. Мы ни в коем случае не можем этого допустить. Нужно отбросить любые идеи о налогах на автомобили, налогах на дорожные заторы и других налогах, которые предлагает правительство. Напомню, что правительство также приняло решение поднять земельный налог, о чем почему-то говорят неохотно.

Наоборот, в сложившейся ситуации нужно думать о том, как повысить доходы людей с низкими и средними доходами.

Поэтому социал-демократы внесли в Рийгикогу законопроект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом минимум повысился бы до 654 евро, т. е. до минимальной заработной платы.

Также законопроект поднял бы границу, начиная с которой человек будет платить более высокий подоходный налог. Реализация нашего предложения увеличит доходы большинства людей, в том числе, например, работающих пенсионеров. Сейчас это очень важно.

Чтобы компенсировать рост цен, правительство предложило выдавать одноразовое пособие для пожилых людей и семей с детьми в размере 50 евро, что составляет 4 евро 17 центов в месяц. Это напоминает мне, как Центристская партия, EKRE и «Отечество» в 2019 году пытались представить большим достижением внеочередное повышение пенсий на 7 евро. Я надеюсь, что избиратели будут помнить об этом, когда пойдут на следующие выборы.

Уверен, что наши правые партии и политики начнут яростно выступать против предложения ввеcти налог на имущество миллионеров. Начнут доказывать, насколько это несправедливо по отношению к людям. Партия реформ и другие правые партии Эстонии, такие как «Отечество» и «Ээсти 200», выступают в первую очередь за интересы наиболее богатых людей Эстонии, но лгут и лукавят, как будто они представляют интересы всех ее жителей.

Такими партиями и политиками была построена эстонская налоговая система, которая всячески благоприятствует богатым и очень несправедлива по отношению к наемным работникам, как и к работающим людям вообще.