Государство повышает готовность к обеспечению поставок газа

«По оценке Elering, риски, связанные с поставками газа, возросли из-за геополитической ситуации, поэтому важно обеспечить наилучший обзор сделок на рынке, – сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. – В то же время мы продолжим прилагать усилия по созданию национальных запасов газа и наращиванию мощностей по приему сжиженного природного газа (СПГ) с целью укрепления безопасности поставок в страну и поэтапного отказа от использования газа российского происхождения».

Утвержденный Департаментом конкуренции уровень раннего предупреждения дает оператору газовой системы Elering дополнительные рычаги для контроля и управления газоснабжением Эстонии. Например, Elering запрашивает у управляющих балансами газа ежемесячные обзоры своих запасов и объемов рыночных сделок. Elering также ожидает информации от компаний, которые взяли на себя ответственность за проект терминала СПГ, относительно строительства необходимой инфраструктуры, чтобы получить уверенность в том, что ее создание, необходимое для обеспечения бесперебойных поставок, будет завершено к следующему отопительному периоду.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги сказал, что, хотя продавцы несут основную ответственность за поставку газа потребителям, возможности, предоставляемые уровнем раннего предупреждения, вносят дополнительную ясность, если риски поставок газоснабжения увеличатся. «Конечно, в ближайшие месяцы ни у одного потребителя газа не будет причин для опасений. При реализации наихудших сценариев можно будет использовать стратегические запасы газа государства в следующем отопительном периоде и в значительной степени заменить газ, используемый для производства тепла, мазутом. Эти меры покроют две трети обчного зимнего потребления газа», – сказал Вескимяги.

Кроме того, газоснабжение частных потребителей в случае кризиса покроет приобретенный Elering гарантированный запас газа. Это имело бы место в крайне маловероятном сценарии, когда продавцы газа больше не могли бы выполнять свои обязательства перед покупателями, а стратегические запасы газа в стране были исчерпаны.

Уровень раннего предупреждения вытекает из правил Европейского союза, описывающих кризисные сценарии в газовом секторе. В соответствии с законодательством существует три уровня кризиса, где раннее предупреждение является самым низким.