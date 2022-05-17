ЧМ по хоккею. Сборная Финляндии разгромила США

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен (все — в большинстве), а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

После трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав девять очков. США занимает третье место, заработав после трёх игр пять баллов. В следующем матче подопечные Юкки Ялонена сыграют со Швецией (18 мая, 20:20 мск), а американцы встретятся с Великобританией (19 мая, 16:20 мск).