Сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), сообщает «Чемпионат».
ЧМ по хоккею. Сборная Финляндии разгромила США
ЧМ по хоккею. Сборная Финляндии разгромила США
В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен (все — в большинстве), а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.
После трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав девять очков. США занимает третье место, заработав после трёх игр пять баллов. В следующем матче подопечные Юкки Ялонена сыграют со Швецией (18 мая, 20:20 мск), а американцы встретятся с Великобританией (19 мая, 16:20 мск).
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