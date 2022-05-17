На выходных на проходившем в Финляндии чемпионате по армрестлингу скончался один из участников. По данным местных СМИ, спортсмен скончался вследствие неожиданного ухудшения здоровья.
Трагический армрестлинг: в Финляндии на чемпионате погиб спортсмен
«Такое случается крайне редко и не имеет ничего общего с этим видом спорта», - сказала руководитель Союза армрестлинга Финляндии Эрика Кетола Финской национальной телерадиовещательной корпорации (YLE). Какая именно проблема со здоровьем спровоцировала смерть спортсмена, не сообщается.
По словам Кетола, армрестлинг может спровоцировать физические травмы, но чаще всего речь идет о растяжениях, в серьезных случаях – о переломах. Неожиданно умершего спортсмена Кетола вспоминает очень тепло: «Он всегда был готов соревноваться, принимать участие в мероприятиях и тренировках».
В Финляндии насчитывается несколько сотен поклонников этого вида спорта. На чемпионате Европы по армрестлингу, который пройдет в конце мая в Польше, сборная Финляндии будет представлена почти 20-ю спортсменами.