Трагический армрестлинг: в Финляндии на чемпионате погиб спортсмен

«Такое случается крайне редко и не имеет ничего общего с этим видом спорта», - сказала руководитель Союза армрестлинга Финляндии Эрика Кетола Финской национальной телерадиовещательной корпорации (YLE). Какая именно проблема со здоровьем спровоцировала смерть спортсмена, не сообщается.

По словам Кетола, армрестлинг может спровоцировать физические травмы, но чаще всего речь идет о растяжениях, в серьезных случаях – о переломах. Неожиданно умершего спортсмена Кетола вспоминает очень тепло: «Он всегда был готов соревноваться, принимать участие в мероприятиях и тренировках».