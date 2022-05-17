Россия и Белоруссия были отстранены от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 и в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
Жестко ⟩ России и Белоруссии запретили в участвовать в тендере на показ Олимпийских игр
России и Белоруссии запретили в участвовать в тендере на показ Олимпийских игр
МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссию — в поддержке действий России. Помимо этого, комитет рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не разрешать спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.
В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летняя Олимпиада 2028 года пройдёт в Лос-Анджелесе.