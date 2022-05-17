Жестко ⟩ России и Белоруссии запретили в участвовать в тендере на показ Олимпийских игр

Россия и Белоруссия были отстранены от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 и в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).