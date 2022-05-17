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Немецкий боксер умер в результате сердечного приступа во время боя

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Немецкий боксер умер в результате сердечного приступа во время боя
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30.03.2020, Tallinn. Sümbolfotod leinaküünaldest. Symbolic photos of mourning candles. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES
30.03.2020, Tallinn. Sümbolfotod leinaküünaldest. Symbolic photos of mourning candles. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES Фото: Madis Veltman / Postimees

Немецкий боксер Муса Ямак потерял сознание во время поединка в немецком Гархинге против угандийца Хамзы Вандеры, сообщает SportRBC со ссылкой на издание Bild. Врачи не смогли спасти жизнь 38-летнего спортсмена. 

Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда. Медики оказали ему первую помощь и спортсмен был отправлен в больницу, где была констатирована его смерть.

После этого происшествия боксерское мероприятие было отменено.

Ямак начал свою профессиональную карьеру в 2017 году. Всего на его счету было восемь побед в восьми боях. Ему принадлежал чемпионский пояс малозначительной Всемирной боксерской федерации (WBF) в полулегком весе.

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