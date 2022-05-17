Немецкий боксер умер в результате сердечного приступа во время боя

Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда. Медики оказали ему первую помощь и спортсмен был отправлен в больницу, где была констатирована его смерть.

После этого происшествия боксерское мероприятие было отменено.