Эксперт: эстонская еда не должна быть упакована в путинский пластик

Как отметила глава фонда «Сделаем», нынешний кризис ускорил переход европейской экономики от нефти как сырья к более экономичным альтернативам. «Например, в пищевой промышленности Германии несколько лет назад был успешно внедрен ряд крупномасштабных систем, с помощью которых основные продукты питания, например, такие как молоко, рис или макароны вместо пластика имеют многоразовую упаковку», - сказала Кенк и добавила, что такие решения выбирают все больше производителей и торговцев.

«Крупные производители провели анализ экономности и обнаружили, что, например, в случае с молоком стоит использовать бутылки из прочного стекла вместо тетрапа, которые сдают, дезинфицируют, очищают и используют десятки раз. Эстония тоже могла бы брать с этого пример», - пояснила эксперт.

Несмотря на то, что иногда утверждается, что многоразовая упаковка для потребительских продуктов питания пока технологически невозможна, по словам Кенк, опыт Германии показывает обратное. «Например, крупный производитель молока Schwartzwaldmilch уже продает 34% молока и 75% сливок в многоразовой упаковке, и эта доля растет. Это предприятие перерабатывает почти 300 000 тонн молока в год, по сравнению с примерно 800 000 тонн в год во всей Эстонии. Это уже не эксперименты, а проверенные системы», - заявила Кенк.

По словам руководителя «Сделаем», снижение загрязнения пластиком часто не требует технологического прорыва в области упаковки, но необходимо использовать возможности инфотехнологий для создания толковых решений. «В старые времена надоедало нести стеклянные бутылки домой, а потом возвращать их. Во времена смартфонов все чаще продукты заказывают на дом, что также лучше для окружающей среды, чем индивидуальная поездка каждого в магазин. Та же машина, которая привозит в окрестности недельный запас еды, может вернуть многоразовую упаковку, и нет необходимости создавать отходы упаковки», - считает Кенк.

Как подчеркивает Кенк, нужно учитывать, что одноразовая пластиковая упаковка производится из нефти, которая в основном поступает из России и других недемократических стран. «Если мы выбрасывает пластиковую упаковку и используем новую, мы поддерживаем режимы, ради прибыли которых не стоит жертвовать правами человека и человеческими жизнями. В случае многоразового использования деньги останутся в Эстонии, работу получат, например, курьеры, специалисты по очистке, логисты и инженеры», - перечислила глава «Сделаем».

По словам эксперта, небольшие размеры Эстонии также способствуют внедрению многоразовой упаковки. «В Германии производители продуктов питания крупные, и их старые системы часто централизованы. Примером могут быть предприятия, которые умудряются организовать доставку товара и возврат упаковки на расстояние менее 200 километров. Для Эстонии это не проблема и при задействовании инфотехнологий эстонские решения по повторному использованию могут быть очень эффективными. Поскольку технологических барьеров по сути нет, решающее значение имеет воля сторон договориться о системах, где небольшой размер Эстонии также является преимуществом», - уверена Кенк.