Спикер Рийгикогу посетит с визитом Финляндию

По словам Ратаса, грубое нападение России на Украину безвозвратно изменило ситуацию в сфере безопасности в Европе. «Эстония твердо поддерживает скорейшее вступление в НАТО как Финляндии, так и Швеции. Мы готовы к быстрому переговорному процессу и к незамедлительной ратификации договоров. Это был бы большой шаг, укрепляющей безопасность всего региона Балтийского моря», – сказал спикер Рийгикогу.

В Хельсинки Ратас встретится со спикером Эдускунты Матти Ванханеном, вице-спикерами Антти Ринне и Юхо Ээрола, руководителем депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Микко Савола и председателем комиссии по окружающей среде Юха Сипиля. В ходе визита Ратас также встретится с министром финансов Анникой Саарикко и посетит посольство Эстонии, где состоится встреча с членами местной эстонской общины.

Визит по времени совпадает с обсуждением в Эдускунте и голосованием по законопроекту, которым Финляндия ходатайствует о членстве в НАТО. В ходе встреч планируется обсудить дальнейшую деятельность Финляндии в связи со вступлением в альянс. Стороны также обсудят дальнейшие меры по оказанию давления на Россию и по поддержке Украины.