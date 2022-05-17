В КНДР на фоне вспышки ковида сообщили о 56 смертях «от лихорадки»

На фоне вспышки коронавируса власти Северной Кореи сообщили о смертях еще шести человек от «лихорадки». Тем самым число скончавшихся к вечеру 16 мая возросло до 56, заявило утром во вторник, 17 мая, государственное информагентство ЦТАК.

В общей сложности данное заболевание выявлено у 1 483 060 человек, не менее 663 910 человек проходят лечение, указало далее агентство. По его данным, «во все аптеки» Пхеньяна была направлена армия, которая начала развозить медикаменты. Тем самым предполагается «незамедлительно устранить несоответствия в поставках лекарств», написало ЦТАК.

Кроме того, проводится широкомасштабная информационная кампания о варианте коронавируса «омикрон», а к выявлению инфицированных привлечены тысячи чиновников, учителей и студентов-медиков, сообщается далее.

КНДР объявила о вспышке «лихорадки» в середине мая

Власти КНДР объявили о вспышке «неизвестной лихорадки» на прошлой неделе. Председатель Госсовета Ким Чен Ын объявил приоритетом борьбу с вирусом и распорядился ввести общенациональный локдаун. Кроме того, он подверг критике собственные ведомства, в частности, за то, что аптеки не были открыты круглосуточно.