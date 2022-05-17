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В Таллинне начали извещать родителей, в какую школу пойдет их ребенок

rus.postimees.ee
В Таллинне начали извещать родителей, в какую школу пойдет их ребенок
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03.05.2022, Tallinn Tallinna Humanitaargümnaasium. 7. klassi Eesti keele tund. Foto Tairo Lutter, Postimees
03.05.2022, Tallinn Tallinna Humanitaargümnaasium. 7. klassi Eesti keele tund. Foto Tairo Lutter, Postimees Фото: Tairo Lutter

Таллиннский департамент образования начал уведомлять родителей, чьи дети 1 сентября этого года идут в первый класс, о назначении будущим первоклассникам школы по месту жительства. Подтвердить место в школе можно до 10 июня.

Родители, подавшие заявление через портал eKool, получат сообщение о назначении школы в этой же среде, и там же смогут подтвердить место. Родители, представившие ходатайство на бумажном носителе, а также те, кто заявления не подавал, получат письменное сообщение – оно будет отправлено по указанному в регистре народонаселения адресу проживания ребенка. Если родитель не является пользователем eKool, для подтверждения места ему нужно будет лично связаться с назначенной ребенку школой.

Всем детям, являющимся жителями Таллинна, гарантировано место в одной из муниципальных школ по месту жительства. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев напоминает родителям о необходимости подтвердить зачисление ребенка в школу.

«Это очень важно, потому что не принятые в установленный срок места освобождаются и заполняются на основании порядка приема в школу. Подтверждение места гарантирует, что ребенок сможет пойти в ту школу, от которой семья получила сообщение, – сказал Белобровцев. – Однако, если назначенная школа ребенку не подходит, родители имеют право выбрать другую школу, в которой есть свободные места. В этом случае ходатайство о получении места должно быть подано непосредственно в выбранную школу».

Назначение школы по месту жительства происходит на основании Закона об основной школе и гимназии. При назначении школы учитывается близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Департамент образования назначит школу всем детям, достигшим школьного возраста, на основании их места жительства, даже если заявление не было подано. Уведомление о назначенной школе отправляется по почте на домашний адрес ребенка. Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего возраста, обязаны обучаться в школе.

В соответствии с данными регистра народонаселения по состоянию на март, в Таллинне школьного возраста достигнут 4602 ребенка. Родители подали в общей сложности 3445 заявлений о назначении школы, из них 3405 через систему eKool и 40 – на бумаге. Место в муниципальной школе города Таллинна было предоставлено 4056 детям, в том числе 475 ученикам, зачисленным в школы или классы с общегородским набором. В этом году за парты сядут 344 ребенка в возрасте шести лет. За рубежом в сентябре в школу пойдут 119 детей, что на 95 больше, чем в прошлом году.

Дополнительная информация на сайте Таллиннского департамента образования.

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