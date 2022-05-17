Швеция подала заявку на вступление в НАТО

«Этим утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на присоединение страны к НАТО», - говорится на странице представительства в соцсетях.

Ранее официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

Какие страны заявили о планах вступить в НАТО

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав.

Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе.

Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.

Что нужно для вступления в НАТО

Принятие новых членов в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора (1949 год): согласно ей, страна, желающая вступить в альянс, должна находиться в Европе, и для ее вступления требуется согласие всех членов НАТО.

Кроме того, Вашингтонский саммит НАТО 1999 года принял дополнительный список требований, выполнение которых является желательным. В частности, речь идет об урегулировании страной-кандидатом международных споров с ее участием, об урегулировании этнических, территориальных и политических конфликтов, о предоставлении информации об экономическом положении страны, о ее вкладе в работу НАТО, включая участие в миссиях альянс, об отмене обязательного призыва в армию.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление, ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.