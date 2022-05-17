Попытка скрыться от полиции закончилась серьезным ДТП

В субботу вечером патруль полиции на 66-м км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла заметил автомобиль Honda, у которого не было действующего техосмотра, и решил остановить автомобиль, чтобы побеседовать с водителем. Водитель проигнорировал сигнал к остановке, прибавил скорость и поехал в сторону Кейла. Местами скорость автомобиля превышала 170 км/ч. На 26-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу Honda выехала с дороги на поле, перевернулась и остановилась. В автомобиле находилось пятеро мужчин, все они пострадали и были доставлены в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато производство, но по предварительным данным за рулем был 21-летний молодой человек, который не имеет права на управление транспортным средством. Его возможное опьянение установит экспертиза. Ранее он неоднократно наказывался за разные нарушения Закона о дорожном движении, в том числе за игнорирование сигнала к остановке.

По словам старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Айре Аскилейскири, попытка скрыться от полиции – это крайне бессмысленный поступок. «Принимая такое решение, водитель только усугубляет ситуацию. Неопытный водитель создает при езде на высокой скорости опасные ситуации, которые могут печально закончиться для самого водителя, пассажиров, других участников дорожного движения и полицейских», – сказала Аскилейскири.

«Опыт полицейских показывает, что уезжающие от полиции водители все равно задерживаются и приходиться отвечать за свои поступки, что оставит след на всю жизнь», – добавила Аскилейскири.