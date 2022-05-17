Эксклюзивное интервью ⟩ Раненый боец полка «Азов» рассказал о битве за Мариуполь

- Как вы получили ранение?

- Да как-то все банально и просто вышло. 25 февраля мы выдвинулись на одну позицию, надо было усилить ее, так как враг подступал очень быстро. Дистанция между позициями все сокращалась и была вероятность прорыва. Я занял позицию и в результате одного боя мне снесло часть руки. Мы тогда работали на расстоянии 30-40 метров с противником. От моей руки остались ошметки какие-то, просто. В тот день я еще несколько часов ждал эвакуации. Плотность огня была настолько сильная, что машину невозможно было подогнать для моей эвакуации. Но потом все-таки удалось. Так я попал в госпиталь на «Азовстали».

Боец полка «Азов» Национальной гвардии Украины в Мариуполе с котиком в руках. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

- Какая там обстановка была, что вы увидели?

- Я увидел огромные помещения под цехами, где людей лечили, как могли. Раненые поступали очень быстро, врачей на всех не хватало. Но когда я там был, у врачей хотя бы были антибиотики, лекарства какие-то.

- Что вы имеете в виду?

- Ну, когда я был там, у нас были запасы еды и воды, которые сделали еще работники «Азовстали» за несколько дней до российского вторжения. Очевидно, что они ожидали боевых действий и готовились к этому. Сейчас ситуация там очень плохая. Время идет на считанные дни. Я каждый день общаюсь с друзьями, которые там и то, что я слышу от них, меня очень тревожит. Много раненых, мало врачей, нет медикаментов, люди умирают в муках.

- Как туда попали гражданские?

- Они там были еще до нас. Когда начались сильные обстрелы по городу, туда постепенно стягивались люди, потому что от постоянных бомбардировок прятаться в подвалах жилых домов стало небезопасно. Кроме того, многие из гражданских знали, что под заводом есть такие коммуникации.

Справка Батальон «Азов» создан в мае 2014 года из добровольцев майдана, ультранационалистов и киевских футбольных фанатов. В сентябре батальон был сформирован в полк и в ноябре того же года переподчинен Национальной гвардии Украины. Полк получает тяжелое вооружение, среди которых танки, артиллерия, БТР-4, крупнокалиберные снайперские винтовки западных образцов. Азов принимает участие в самых ожесточенных боях Донецкой и Луганской областей. За эти восемь лет в его состав влились добровольцы со всех регионов Украины, в том числе и иностранные легионеры.

- Каким образом бойцы держаться так долго?