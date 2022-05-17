По состоянию на утро понедельника, в больничном лечении нуждались 124 ковидных пациента. Заболеваемости среди людей старше 60 лет снижается, отчитался в недельном обзоре Департамент здоровья.
В больницах находятся 124 ковидных пациента. Умерли пять человек
По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе по направлениям, выданным семейными врачами, было взято 11 969 анализов на коронавирус, 1126 из которых оказались положительными: «Заболеваемость среди людей старше 60 лет снизилась примерно на 27 процентов. Спад частично связан с общим снижением заболеваемости, а также с изменением стратегии тестирования». Сепп добавила, что коэффициент заражаемости R снизился до 0,75. Согласно матрице рисков госпитализации, риск распространения коронавируса остается средним.
За последние семь дней среднее количество госпитализаций из-за Covid-19 снизилось с 6,7 до 3,3. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 124 пациента с ковидом, 34 из которых нуждались в больничном лечении из-за тяжелого течения болезни. За неделю добавились пять случаев смерти. Умерли люди в возрасте 65-90 лет. Все были вакцинированы и имели тяжелые сопутствующие заболевания. На этой неделе количество пациентов с ковидом должно опуститься ниже отметки в 100.
За неделю были введены 1777 доз вакцины, из них 410 были введены впервые. Дополнительную или бустерную дозу получили 456 419 человек. Всего охват населения двумя дозами вакцины составляет 63,6 процента.
Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему остается на умеренном желтом уровне. Выше всего уровень содержания вируса фиксируется в Пярну, Тарту и Вильянди. На зеленом уровне остаются три региона: Абья-Палуоя, Сууре-Яани и Кохтла-Ярве.