Глава RB Rail: очень важным стало соответствие параметров Rail Baltica военным нуждам

Что касается влияния на Rail Baltica войны России на Украине и санкций, введенных против агрессора, то, по словам Дриксны, следует учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе проблемы те же, что и в других отраслях: цены, инфляция и проблемы с поставками материалов. Например, раньше 90% металла шло из России, а теперь приходится искать другие каналы поставок.

"Однако в долгосрочной перспективе нужно понимать, что любой кризис сопряжен и с возможностями. Например, в прошлом Rail Baltica рассматривалась в основном как экономический коридор, а о ее военном значении мало упоминалось. Теперь очень важно, чтобы все технические параметры Rail Baltica соответствовали военным потребностям", - сказал Дриксна, пояснив, что нагрузка на ось может достигать 25 тонн, что обеспечивает перемещение военной техники.

Он отметил, что меняется и философия, поскольку страны Балтии являются внешней границей не только Европейского союза (ЕС), но и НАТО. Более того, если Финляндия вступит в НАТО, страны Балтии перестанут быть конечным пунктом границы.

"Для этого нужна эффективная транспортная система", - сказал глава RB Rail.

Соответствие Rail Baltica военным требованиям уже было предусмотрено на этапе планирования в 2016 году. Этим требованиям по несущей способности соответствуют мосты, нагрузка на ось, расстояния между рельсами.