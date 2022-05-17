Ранее проект железнодорожной магистрали Rail Baltica в основном рассматривался как экономический коридор, но после российского вторжения на Украину очень важным стало соответствие его параметров военным нуждам, заявил исполнительный директор совместного предприятия стран Балтии RB Rail Агнис Дриксна.
Глава RB Rail: очень важным стало соответствие параметров Rail Baltica военным нуждам
Что касается влияния на Rail Baltica войны России на Украине и санкций, введенных против агрессора, то, по словам Дриксны, следует учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе проблемы те же, что и в других отраслях: цены, инфляция и проблемы с поставками материалов. Например, раньше 90% металла шло из России, а теперь приходится искать другие каналы поставок.
"Однако в долгосрочной перспективе нужно понимать, что любой кризис сопряжен и с возможностями. Например, в прошлом Rail Baltica рассматривалась в основном как экономический коридор, а о ее военном значении мало упоминалось. Теперь очень важно, чтобы все технические параметры Rail Baltica соответствовали военным потребностям", - сказал Дриксна, пояснив, что нагрузка на ось может достигать 25 тонн, что обеспечивает перемещение военной техники.
Он отметил, что меняется и философия, поскольку страны Балтии являются внешней границей не только Европейского союза (ЕС), но и НАТО. Более того, если Финляндия вступит в НАТО, страны Балтии перестанут быть конечным пунктом границы.
"Для этого нужна эффективная транспортная система", - сказал глава RB Rail.
Соответствие Rail Baltica военным требованиям уже было предусмотрено на этапе планирования в 2016 году. Этим требованиям по несущей способности соответствуют мосты, нагрузка на ось, расстояния между рельсами.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, чтобы в дальнейшем страны Балтии были связаны железной дорогой с другими европейскими странами. Стоимость проекта достигает 5,8 млрд евро. Часть средств будет покрыта из фондов ЕС. Планируется, что железнодорожная линия "Rail Baltica" будет готова к эксплуатации в 2026 году.