В воскресенье, 22 мая, AS Tallinna Linnatransport (TLT) отмечает 100-летие с начала автобусного сообщения в столице проведением праздничного Дня для всей семьи на площади Вабадузе в Таллинне. Для празднования события, помимо обычного общественного транспорта, в Таллинне будут курсировать новый школьный автобус TLT, автобусный поезд и в качестве особых гостей – автобусы городских маршрутов из Тарту, Пярну и Нарвы.
В воскресенье состоится семейный день «Таллиннскому автобусу 100 лет»
22 мая в 12:00 на площади Вабадузе начнется семейный день Tallinna Buss 100, в честь 100-летия автобусного транспорта в Таллинне. «100 лет автобусному сообщению в Таллинне – это достойная дата: за это время общественный транспорт претерпел большие изменения с точки зрения транспортных средств, дальности поездок и систем движения. Всех любителей транспорта приглашаем на празднование юбилея в воскресенье в 12:00 на площадь Вабадузе, где можно будет увидеть 19 автобусов прежних лет, когда-то работавших на городских маршрутах, а также послушать выступление ансамбля Regatt и юмористические скетчи от Ивана Орава», – рассказала Ольга Полиенко, руководитель по связям с общественностью TLT.
Также на площади Вабадузе будет открыта детская мастерская, где можно будет мастерить автобусы, и зона вкусного питания с едой и напитками в стиле ретро.
В честь празднования 100-летия в Таллинне будут курсировать автобусы, прибывшие из Тарту, Пярну и Нарвы, а по специальному маршруту будет курсировать автобусный поезд. Кроме того, можно будет ездить на новом таллиннском школьном автобусе. Специальные автобусы будут ездить по общегородским маршрутам, чтобы перевозить желающих на семейный день и обратно в районы города.
Нарвский городской автобус GoBus начнёт курсировать по специальному маршруту в 11:30 с остановки «Väike-Õismäe Parkla» и прибудет к 12:00 на площадь Вабадузе.
Пярнуский городской автобус SEBE стартует в 11:00 с «Viimsi keskus» и, направляясь через Ласнамяэ, прибудет на площадь Вабадузе к 12:00.
Тартуский автобус GoBus отправляется с «Vana-Pääsküla» в 11:00, проезжает через Нымме и прибывает на площадь Вабадузе к 11:45.
Школьный автобус TLT начнет поездку в 11:30 с «Kopli», чтобы прибыть к полудню на семейный день.
Автобусный поезд начнёт движение в 11:30 в Ласнамяэ с остановки «Seli» и, направляясь через Лаагна теэ, прибудет к полудню на площадь Вабадузе.
Все автобусы продолжат курсировать по Таллинну в течение дня.
Смотрите расписание и добро пожаловать на борт, поскольку поездка в этих автобусах абсолютно бесплатна!