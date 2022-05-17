В воскресенье состоится семейный день «Таллиннскому автобусу 100 лет»

22 мая в 12:00 на площади Вабадузе начнется семейный день Tallinna Buss 100, в честь 100-летия автобусного транспорта в Таллинне. «100 лет автобусному сообщению в Таллинне – это достойная дата: за это время общественный транспорт претерпел большие изменения с точки зрения транспортных средств, дальности поездок и систем движения. Всех любителей транспорта приглашаем на празднование юбилея в воскресенье в 12:00 на площадь Вабадузе, где можно будет увидеть 19 автобусов прежних лет, когда-то работавших на городских маршрутах, а также послушать выступление ансамбля Regatt и юмористические скетчи от Ивана Орава», – рассказала Ольга Полиенко, руководитель по связям с общественностью TLT.

Также на площади Вабадузе будет открыта детская мастерская, где можно будет мастерить автобусы, и зона вкусного питания с едой и напитками в стиле ретро.

В честь празднования 100-летия в Таллинне будут курсировать автобусы, прибывшие из Тарту, Пярну и Нарвы, а по специальному маршруту будет курсировать автобусный поезд. Кроме того, можно будет ездить на новом таллиннском школьном автобусе. Специальные автобусы будут ездить по общегородским маршрутам, чтобы перевозить желающих на семейный день и обратно в районы города.

Нарвский городской автобус GoBus начнёт курсировать по специальному маршруту в 11:30 с остановки «Väike-Õismäe Parkla» и прибудет к 12:00 на площадь Вабадузе.

Пярнуский городской автобус SEBE стартует в 11:00 с «Viimsi keskus» и, направляясь через Ласнамяэ, прибудет на площадь Вабадузе к 12:00.

Тартуский автобус GoBus отправляется с «Vana-Pääsküla» в 11:00, проезжает через Нымме и прибывает на площадь Вабадузе к 11:45.

Школьный автобус TLT начнет поездку в 11:30 с «Kopli», чтобы прибыть к полудню на семейный день.

Автобусный поезд начнёт движение в 11:30 в Ласнамяэ с остановки «Seli» и, направляясь через Лаагна теэ, прибудет к полудню на площадь Вабадузе.

Все автобусы продолжат курсировать по Таллинну в течение дня.