Полиция задержала 414 человек на акциях протеста в столице Армении Ереване во вторник, 17 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Армении на акциях протеста задержали 414 человек
По сообщениям агентства, задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать в городе дороги, ведущие в аэропорт и к зданию Минобороны. Среди задержанных - сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, сообщил он в своем телеграм-канале, передает Deutsche Welle.
Утренние акции в городе завершились после того, как один из лидеров оппозиции, депутат от партии "Дашнакцутюн" и вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал своих сторонников разойтись и вновь собраться в центре Еревана вечером. "Мы выполнили поставленную цель - зафиксировали, что в Армении народ - хозяин ситуации. Прекращаем акции неповиновения", - написал Сагателян.
Организованные оппозицией акции протеста в Ереване продолжаются с середины апреля после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и призвал подписать мирное соглашение с Азербайджаном.
После этого парламентская оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах". Лидеры протесты объявили, что акции протеста будут продолжаться, пока премьер не уйдет в отставку. Сагателян в начале апреля призвал протестующих устраивать "масштабные акции гражданского неповиновения", устраивать забастовки и перекрывать дороги.