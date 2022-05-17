ЦеКриПо проверяет подозрение в коррупции в организации ремонта дороги на Сааремаа

«Мы проверяем поступившую нам информацию о том, что организация ремонтно-строительных работ на улице Кооли в деревне Упа была некорректной и есть подозрение в коррупции», – сообщила BNS пресс-секретарь ЦеКриПо Леана Лойде. Вместе с тем по ее словам, уголовное производство по этому делу пока не начато.

Ремонтно-строительными работами на улице Кооли в прошлом году занималось сааремааское предприятие OÜ Klotoid, членом правления которого является Тыну Тедер, до местных выборов 2021 года бывший членом волостного собрания. Пресс-секретарь полиции не подтвердила, что подозрение в коррупции как-то связано с именем Тедера и фирмой Klotoid. «Эту информацию на данный момент мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», – подчеркнула пресс-секретарь.

Член правления OÜ Klotoid Тыну Тедер сообщил BNS, что впервые слышит о действиях ЦеКриПо в связи со строительством дороги в Упа.

«Мне об этом вопросов не задавали. Поскольку мы занимаемся строительством и ремонтом дорог в волости Сааремаа, то на последних выборах я и не баллотировался», – пояснил Тедер. В 2017 году Тедер был избран в состав волостного совета в спике СДПЭ. В том же списке баллотировался и ставший затем старейшиной волости Мадис Каллас.

Сам Тедер своей вины ни в чем не видит. «Курессаареская школа Харидусе на время ремонта переехала в деревню Упа и волости к 1 сентября надо было срочно подготовить дорогу. Мы закончили работу уже когда начался учебный год, – пояснил Тедер. – Нужно было построить небольшой участок парковки и тротуаров, чтобы был подход к временному месту учебы».