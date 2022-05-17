Эксперт: в этом году рынок недвижимости Эстонии претерпит ряд изменений

По мнению Лаугуса, из-за нехватки и подорожания строительных материалов небольшой рост цен на недвижимость продолжится в течение всего этого года. «Девелоперы, конечно, не спешат снижать цены, а скорее повышают их или вообще не продают свои объекты. Очевидно, что в ближайшем будущем ничего дешеветь не будет», – сказал Лаугус.

В то же время и покупатели, и застройщики занимают выжидательную позицию и не желают заключать сделки вслепую. Есть также признаки замедления денежной эмиссии и повышения роста ставок по кредитам, что снижает объемы операций.

«В настоящее время наблюдается серьезный интерес к более-менее готовым объектам недвижимости с возведенными стенами, окнами и дверями, но это уже поднимает и цену на 15-20%. Однако квартир в домах, находящихся на стадии проектирования, в настоящее время продается и покупается скорее мало», – сообщил Лаугус.

«По большому счету, ожидается сокращение объема завершаемых новых проектов, и эта стагнация может продлиться год или два. Тогда должны удержаться и цены. Девелоперы уже скупают земельные участки, чтобы быть готовыми к новому всплеску активности, но перед этим придет новая волна дефицита», – предупреждает Лаугус.