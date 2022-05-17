Минэкономики ввело режим усиленного контроля газоснабжения

Такой режим дает системному оператору Elering дополнительные возможности контролировать газоснабжение и управлять им. В частности, Elering сможет получать ежемесячные обзоры запасов природного газа и рыночных сделок по его закупке.

"В ближайшие месяцы у любых потребителей газа нет никаких поводов беспокоиться. При реализации самых черных сценариев в следующий отопительный период можно будет задействовать государственный стратегический резерв и в значительной мере заместить используемый для производства тепловой энергии газ мазутом", - сказал глава Elering Таави Вескимяги.