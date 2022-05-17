В Вырумаа продается квартира, в которой удастся пережить конец света

В квартире есть подвал, где можно хранить гречку и соль. По словам собственника, он также подходит в качестве бомбоубежища. В квартире несколько печей, обращаться с ними, естественно, надо аккуратно, но случись что - полиция и спасатели базируются всего в 20 метрах от дома. Вместе с квартирой покупатель получит емкий дровяной сарай, в который поместится запас дров на две зимы.