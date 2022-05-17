На окраине города Выру продается квартира, идеальная для того, чтобы пережить конец света. В квартире есть печное отопление и дровяная печь, так что без тепла и горячей воды вы не останетесь, да и суп сварить сможете, передает Kodu.
В Вырумаа продается квартира, в которой удастся пережить конец света
Квартира находится в удовлетворительном состоянии, интерьер оставляет желать лучшего, но местами кое-что все-таки отремонтировано.
В квартире есть подвал, где можно хранить гречку и соль. По словам собственника, он также подходит в качестве бомбоубежища. В квартире несколько печей, обращаться с ними, естественно, надо аккуратно, но случись что - полиция и спасатели базируются всего в 20 метрах от дома. Вместе с квартирой покупатель получит емкий дровяной сарай, в который поместится запас дров на две зимы.
Объявление вообще написано с юмором. В частности, продавец дает совет держать в сарае бутылочку горячительного - и жена будет теряться в догадках, почему супруг возвращается с дровами в таком хорошем настроении. Вероятно от свежего воздуха.
Есть еще несколько плюсов. Так, рядом расположен магазин Magaziin, где дешево продаются резиновые сапоги. Продуктовый вообще в 50 метрах.
С симпатичным объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.