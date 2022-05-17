Программа Фонда интеграции Keelesõber объединила практикующих эстонский язык во всем мире

Цель инициированной Фондом интеграции программы – предложить людям, изучающим эстонский язык, дополнительные возможности для практики разговорной речи и мотивировать их говорить по-эстонски в повседневной жизни. Об этом BNS сообщила пресс-служба фонда.

«По окончании третьего сезона программы могу с уверенностью сказать, что Keelesõber не только помогает улучшить знание эстонского языка, но и создает прочные дружеские отношения между проживающими здесь людьми», – сказала координатор программы Keelesõber, руководитель сферы партнерских отношений Фонда интеграции Аве Ландрат.

Волонтеры-наставники помогали изучающим эстонский язык людям практиковать разговорную речь, общаясь с ними несколько раз в неделю по электронным каналам связи или по телефону на различные актуальные темы на эстонском языке. Преподаватели домов эстонского языка Фонда интеграции и методисты эстонского языка, участвующие в проекте, инструктировали наставников, предлагая короткие тренинги и рекомендации по использованию методик и учебных материалов. Наставники активно обменивались информацией и опытом по оказанию помощи изучающим язык.

Беседы с наставниками помогли многим изучающим язык преодолеть языковой барьер и обрести смелость в использовании эстонского языка и общении с эстонцами. Несмотря на различные родные языки и разные культурные традиции, участники программы нашли много общего и лучше узнали друг друга.

В программе Keelesõber приняли участие учащиеся с 24 разными родными языками. Для большинства участников родным языком является русский, также в программе участвовали и люди, чьим родным языком является украинский, английский, испанский, турецкий, китайский, урду, финский, немецкий, португальский, шведский, казахский, французский, бенгальский, арабский, латышский, венгерский, белорусский, грузинский, польский, армянский, персидский, чешский и итальянский языки.

Большинство наставников были из Эстонии, но помимо них к проекту присоединились и менторы из многих других стран мира, например, Великобритании, Финляндии, Латвии, Франции, Германии, Польши, Украины, Австрии, Венгрии, Швеции и Ямайки.

Изучающие язык живут в основном в Эстонии, было и несколько человек, интересующихся эстонским языком, из России, США, Германии и Финляндии.

Все наставники внесли свой вклад в проект добровольно, изучающие язык присоединились к инициативе путем открытой регистрации. Волонтеры, готовые продолжить сотрудничество с Фондом интеграции, будут привлечены к участию в различных проектах, связанных с изучением языка и интеграцией.

Во вторник, 17 мая, на платформе Zoom состоится подведение итогов третьего сезона программы Keelesõber. Несмотря на завершение сезона программы, друзья эстонского языка могут при желании продолжить общение.