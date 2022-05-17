Как вернуть свое: концерт отменяют и денег не дают

Аналогичные дела о возврате денег уже разрешались в комиссии по потребительским спорам. «По оценке комиссии, в такой ситуации организатор нарушил вытекающее из договора обязательство, и отказ потребителя от договора является правомерным, а требование о возврате денег – обоснованным», – говорит Копамеэс.

В случае отказа от договора любая из сторон может в соответствии с Законом о долговом праве потребовать возврата того, что было передано по договору. Потребитель может рассчитывать на полный возврат денег за билет. «Департамент считает, что срок до 10 дней является разумным для возврата. Ситуации, когда возврат денег откладывается на неопределенный срок, например, со ссылками, что концерт может состояться через несколько месяцев, не оправданы», – продолжает Копамеэс.

По его словам, организатор Event Leader OÜ выполнил не все решения комиссии, поэтому был добавлен в так называемый черный список. Вместе с тем организатор заверил, что заинтересован в сотрудничестве со своими клиентами и готов возвращать деньги.

«Страх потеряли»

Представитель Event Leader OÜ, который в официальной переписке не пожелал указывать свое имя, заявил, что на все запросы Оксаны и других клиентов они отвечают. «Ей объяснили, что ведем сбор заявлений, а поскольку дату концерта отменили по не зависящим от нас причинам, мы ведем переговоры о переносе на осень. Как только появится ясность, мы сразу проинформируем клиента о дате платежа – обещают в компании. – Поскольку клиентка сообщила, что обратилась в департамент, мы приняли решение больше не общаться с ней напрямую с ней. Она проявляет агрессию и угрожает. Департамент направит нам жалобу клиента, мы рассмотрим ее и дадим свои ответы. Если будет комиссия, мы выполним ее решение в установленный законом срок».

О каких угрозах со стороны клиентки идет речь? Как оказалось, Оксана опубликовала пост в группе Facebook, чтобы узнать, смогли ли другие обладатели билетов вернуть свои деньги. За угрозу была воспринята фраза «совсем страх потеряли», которую Оксана использовала под постом в ответе на комментарий другого пользователя.

«Выражение "страх потеряли" в нашей стране может довести до уголовного дела», – считает представитель Event Leader OÜ. В компании также заявили, что о попадании фирмы в черный список они узнали от СМИ. Но организатор все-таки обнаружил в своей электронной почте письмо с решением комиссии. «Департамент нам не присылал предварительно ничего по этому делу, как например, сейчас по поводу вашей читательницы (в ходе нашей переписки фирме пришло письмо в связи с жалобой Оксаны – прим. ред.).