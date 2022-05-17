Херем: у России не хватит сил для оккупации Восточной Европы и стран Балтии

Он считает, что Россия ведет гибридную войну с Западом, при которой Украина находится в состоянии конвенциональной войны. «Нашей экономике нанесен удар, цены растут, под ударом духовность людей, люди немного запуганы, у нас имеются беженцы», - описал Херем ситуацию, при которой Россия стрижет прибыль на разделе земель между западными странами.

Несмотря на то, что, по словам Херема, Россия под предводительством Путина совершает все более мощные действия, она не сможет оккупировать страны Балтии и Восточной Европы: «У них нет для этого сил и, я считаю, что они не хотят этого». LRT указал на то, что Херем был одним из первых высокопоставленных чиновников, который открыто предупреждал о войне в Украине. По словам командующего, о перемещении войск у границ Украины на тот момент уже знали все, но речь Путина, которую он произнес 22 февраля, по его словам, дала понять, что речь идет о часах.