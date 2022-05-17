Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем сказал в интервью общественно-правовому телерадиовещанию Литвы (LRT), что Россия поставила перед собой цель разрушить экономическую и политическую культуру западного мира. Но для оккупации Восточной Европы и стран Балтии у России, по мнению Херема, сил просто нет, пишет Postimees.
Херем: у России нет сил для оккупации Восточной Европы и стран Балтии
Он считает, что Россия ведет гибридную войну с Западом, при которой Украина находится в состоянии конвенциональной войны. «Нашей экономике нанесен удар, цены растут, под ударом духовность людей, люди немного запуганы, у нас имеются беженцы», - описал Херем ситуацию, при которой Россия стрижет прибыль на разделе земель между западными странами.
Несмотря на то, что, по словам Херема, Россия, прежде всего, с Путиными совершает все более сильные и быстрые шаги, Россия не может оккупировать страны Балтии и Восточной Европы: «У них нет для этого сил и, я считаю, что они не хотят этого». LRT указал на то, что Херем был одним из первых высокопоставленных чиновников, который открыто предупреждал о войне в Украине. По словам командующего, о перемещении войск у границ Украины на тот момент уже знали все, но речь Путина, которую он произнес 22 февраля, по его словам, дала понять, что речь идет о часах.
«Я думаю, что до последнего Россия планировала угрожать, а не начинать войну, но когда в декабре правительство Путина выдвинуло НАТО требования, компромисса там уже не было», - сказал Херем.
Командующий выразил надежду на то, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО даст россиянам сигнал о том, что это делают не против России, а из-за России.