Херем: у России нет сил для оккупации Восточной Европы и стран Балтии

Он считает, что Россия ведет гибридную войну с Западом, при которой Украина находится в состоянии конвенциональной войны. «Нашей экономике нанесен удар, цены растут, под ударом духовность людей, люди немного запуганы, у нас имеются беженцы», - описал Херем ситуацию, при которой Россия стрижет прибыль на разделе земель между западными странами.

Несмотря на то, что, по словам Херема, Россия, прежде всего, с Путиными совершает все более сильные и быстрые шаги, Россия не может оккупировать страны Балтии и Восточной Европы: «У них нет для этого сил и, я считаю, что они не хотят этого». LRT указал на то, что Херем был одним из первых высокопоставленных чиновников, который открыто предупреждал о войне в Украине. По словам командующего, о перемещении войск у границ Украины на тот момент уже знали все, но речь Путина, которую он произнес 22 февраля, по его словам, дала понять, что речь идет о часах.