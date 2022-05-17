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Канны-2022. Кино во время войны

BBC News Русская служба
Канны-2022. Кино во время войны
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BBC
Фото: BBC News

Оправившись после связанной с пандемией отмены в 2020 году и отсрочки на несколько месяцев из-за той же пандемии в прошлом 2021-м, открывающийся 17 мая Каннский фестиваль 2022 года рассчитывал вернуться к традиционной праздничной киноатмосфере. Однако идущая в Украине война внесла свои коррективы, добавив в богатую фестивальную программу неизбежный военный акцент.

Кино и война

Уже 1 марта, спустя несколько дней после начала "спецоперации", в атмосфере нарастающего бойкота России во всех международных культурных и спортивных форумах, Каннский кинофестиваль объявил о запрете любого государственного представительства России, равно как и в отказе в аккредитации всем российским журналистам, связанным с официальными российскими медиа. В числе подвергнутых отказу оказался и много лет работающий в газете "КоммерсантЪ" патриарх российской кинокритики Андрей Плахов, удостоенный в свое время Золотой медали фестиваля.

Вместе с тем, фестиваль оговорился, что запрет на российское кино не является тотальным. В конкурс фестиваля включен последний фильм подвергавшегося преследованию со стороны российского режима и покинувшего страну режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Также в программу фестиваля включен показ фрагментов новой, находящейся пока еще в работе англоязычной картины Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" - экранизации биографии писателя и политика, написанной французским писателем Эммануэлем Каррерой. Лимонова играет знаменитый британский актер Бен Уишоу, более всего известный по роли Q в фильмах о Джеймсе Бонде.

Предполагался и показ в фестивальной программе нового фильма Александра Сокурова "Сказка". Однако Сокуров от участия отказался, в частности и из-за недопуска на фестиваль фильма "Птица ищет клетку" выпускницы его режиссерских курсов в Кабардино-Балкарском университете Малики Мусаевой. Двое учеников Сокурова Кантемир Балагов ("Теснота", "Дылда") и Кира Коваленко ("Разжимая кулаки") уже получили международное признание, и отказ Канн принять картину Мусаевой Сокуров назвал дискриминацией.

Украина представлена новым документальным фильмом Сергея Лозницы "Естественная история разрушения". Лозница уроженец Белоруссии, но учился и жил на Украине, и многие лучшие его фильмы ("Майдан", "Донбасс", "Бабий Яр. Контекст") так или иначе связаны с Украиной и ее историей - прошлой и нынешней. С момента начала войны Лозница претерпел несколько причудливых, связанных с нею поворотов судьбы.

28 февраля он объявил о выходе из Европейской киноакадемии из-за слишком мягкой, по его мнению, реакции Академии, осудившей вторжение, но не решившейся назвать войну войной. На следующий день Академия в новом заявлении усилила свою позицию, призвав заодно к тотальному бойкоту российского кино. Лозница вновь выступил с протестом, осудив бойкот: "Многие друзья и коллеги, российские кинематографисты, выступили против этой безумной войны. Они, как и мы, жертвы этой агрессии". В ответ уже Украинская киноакадемия исключила Лозницу за противодействие бойкоту российских фильмов, заявив, что "когда Украина пытается защитить свою независимость, ключевой концепцией в риторике каждого украинца должна быть его национальная принадлежность". Тем не менее "Естественная история разрушения", хоть и сделана в Германии, заявлена в Каннах как украинская картина, а Лозница позиционируется как украинский режиссер.

Фильм о войне, но не о нынешней, а прошлой. Он основан на одноименном документальном исследовании немецкого историка Винфрида Зебальда о германских городах, разрушенных союзниками в конце Второй мировой войны. Поставленные в нем вопросы: приемлемо ли использование мирного населения в целях войны? можно ли оправдать массовое разрушение некими высокими "моральными" идеалами? - актуальны сегодня так же, как и 80 лет назад.

Особое внимание в свете фронтовых сводок последнего времени привлекает к себе включенный в программу специальных показов фестиваля фильм литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Кведаравичюс снимал его в Мариуполе, где и погиб во время работы над фильмом от рук российских военных. Завершала картину его невеста Анна Билоброва, которая и представит ее в Каннах. Цифра "2" в названии фильма - отсылка к вышедшей в 2016 году предыдущей работе режиссера "Мариуполис" о прифронтовой жизни города на границе с ДНР. Новый фильм, как говорится, в заявлении фестиваля, "сочетает в себе трагедию и надежду".

Неожиданным рикошетом война ударила и по избранной в качестве фильма открытия (особая честь) новой работе французского режиссера, оскаровского лауреата за блистательного "Артиста", Мишеля Хазанавичуса. Первоначальное название его картины - "Купе Z", где буква "Z" обозначает лишь жанровую принадлежность фильма - комедии о зомби. Однако с момента начала войны еще недавно невинная буква стала настолько одиозной, что и режиссер, и фестиваль без колебаний пошли навстречу протесту, высказанному в отправленном в адрес фестиваля письме Украинского института кино, и теперь фильм называется просто "Купе".

"Когда мы завершали работу над фильмом несколько месяцев назад, название его казалось нам смешным, - написал в своем заявлении Хазанавичус. - Теперь в нем нет ничего смешного, и оно действительно выглядит неприемлемым. Мой фильм должен нести людям радость, и ни в коем случае я не хотел бы, чтобы он прямым или косвенным образом ассоциировался бы с этой войной. Поэтому я рад изменить его название и выразить заодно свою полную поддержку народу Украины".

Борьба за Золотую пальмовую ветвь

Однако несмотря на идущую в Украине войну, у Каннского кинофестиваля остается своя вполне мирная повестка. Он по-прежнему крупнейший мировой кинофорум, и главный приз конкурсных показов Золотая пальмовая ветвь остается, наряду с Оскарами, самой престижной наградой мирового кино.

Выбор лауреата падает на представительное международное жюри, в которое входят такие всемирно известные кинематографисты как британско-американская актриса и режиссер Ребекка Холл, иранский режиссер Асгар Фархади, американский режиссер Джефф Николс, норвежский режиссер Йоаким Триер. Возглавляет жюри французский актер Венсан Линдон.

"Жена Чайковского" - история безуспешных попыток жены великого композитора примириться с гомосексуальностью своего мужа (в главных ролях работавший в театре "Гоголь-центр" Серебренникова российский актер американского происхождения Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron в роли пианиста Николая Рубинштейна) - не первая попытка Кирилла Серебренникова добиться серьезного успеха в Каннах. Однако предыдущие его фильмы ("Ученик" - программа "Особый взгляд" 2016 г. и две картины в основном конкурсе - "Лето" 2018 г. и "Петровы в гриппе" 2021 г.) пользовались лишь умеренным успехом. Да и в этот раз "Жене Чайковского" придется бороться с серьезной конкуренцией.

Бельгийские режиссеры братья Жан-Пьер и Люк Дарденны уже дважды удостаивались Золотой пальмовой ветви - за "Розетту" в 1999 году и "Дитя" в 2005-м. Их новая картина "Тори и Локита" - о двух африканских подростках, отправляющихся в Европу в поисках лучшей жизни - снята в привычном для них стиле жесткого социального реализма. В случае успеха братья Дарденны станут беспрецедентными трехкратными обладателями главного приза в Каннах.

Канадец Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Муха", "Обед нагишом". "Паук", "Оправданная жестокость", "Космополис") привез в Канны свою новую работу "Преступления будущего". В главной роли излюбленный актер Кроненберга Вигго Мортенсен, герой которого в свойственном режиссеру жанре боди-хоррора вживляет в свой организм инородные предметы, привлекая тем самым внимание к себе сотрудников спецслужб.

Швед Рубен Эстлунд - лауреат "Золотой пальмовой ветви" за дерзкую провокативную сатиру "Квадрат" в 2017 году - на этот раз представляет в Каннах столь же ироничную комедию "Треугольник печали" об оказавшейся на необитаемом острове в обществе миллиардеров паре моделей. Выжить им всем помогает скромная уборщица.

Американец Джеймс Грей покажет "Время Армагеддона" с Энтони Хопкинсом и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Автобиографическая история взросления режиссера и обучения его в 1980-х годах в частной школе нью-йоркского района Квинз. Политические обертона фильму придает тот факт, что директором школы был отец будущего президента Фред Трамп.

84-летний ветеран польского кино Ежи Сколимовски начинал свою кинематографическую карьеру 60 лет назад, как соавтор сценария дебютного фильма Романа Поланского "Нож в воде". С тех пор на его счету свыше двадцати режиссерских работ снятых как в Польше, так и в других странах - Бельгии, Британии, США. Новая работа под названием "Иа" - крайне необычная. История странствия осла по различным странам дает картину состояния современной Европы, увиденной глазами животного. Осел в качестве главного героя кинофильма - прием, уже испробованный и классиком французской новой волны Робером Брессоном в его фильме "Наудачу, Бальтазар" (1966), и в недавнем экспериментальном фильме российского режиссера Анатолия Васильева "Осел". Несмотря на то, что главную роль в фильме Сколимовского играет осел, к участию в картине ему удалось привлечь и всемирно известную французскую кинозвезду Изабель Юппер.

Вне конкурса

Как всегда на любом крупном фестивале, а в престижных Каннах особенно - внеконкурсная программа бывает нередко не менее интересной, чем основной конкурс.

Кроме уже упомянутого фильма-открытия "Купе" Мишеля Хазанавичуса с особым интересом ожидается мировая премьера байопика "Элвис", снятого известным мастером крупномасштабных музыкальных блокбастеров австралийцем Баззом Лурманом ("Ромео+Джульетта", "Мулен Руж!"). Как ни странно, это первая попытка перенести на киноэкран жизнь "короля рок-н-ролла". В главной роли - 30-летний американский актер и певец Остин Батлер. А в роли зловещего менеджера Пресли Полковника Паркера Том Хэнкс - редчайший случай, когда всеобщий любимец и образец положительного обаяния Хэнкс играет откровенно отрицательного персонажа.

Соратник Пресли по классическому рок-н-роллу 1950-х годов безумный и скандальный Джерри Ли Льюис стал героем еще одной объявленной в Каннах кинобиографии - правда на сей раз документальной. Фильм называется по одному из хитов Льюиса "Джерри Ли Льюис: Trouble in Mind", и повышенный интерес к нему вызывает не только объект киноповествования, но и его автор. Эта первая самостоятельная работа в кино Итана Коэна после распада знаменитого авторского тандема братьев Коэнов. Старший Джоэл показал в прошлом году свой дебют шекспировскую экранизацию "Трагедия Макбета". Теперь очередь за Итаном.

Канны ждут мировую премьеру еще одного фильма о звезде рок-н-ролла. Бретт Морген, автор замечательной картины "Курт Кобейн: Чертов монтаж" привезет сюда свою новую работу - на сей раз о Дэвиде Боуи. Как и в фильме Итана Коэна о Джерри Ли Льюисе, название картине дала одна из песен главного героя Moonage Daydream (Мечта о Лунном веке). Как и фильм о Кобейне, "Мечта о Лунном веке", если верить журналу Variety, - "не документалистика и не байопик, а опыт кинематографического погружения, основанный на тысячах часов никогда ранее не публиковавшегося материала". Авторитет и достоверность фильму добавляет фигура его музыкального продюсера Тони Висконти, многие годы работавшего продюсером у Боуи.

Крупные откровенно коммерческие голливудские блокбастеры Канны в свой конкурс не допускают, но показывать вне конкурса не гнушаются - тем более совсем новые. Через 35 лет после первого "Топ Ган" (в российском прокате "Лучший стрелок") стоящий на пороге своего 60-летия, но не стареющий Том Круз возвращается в сиквеле "Топ Ган: Мэверик". Мировая премьера прошла в Лас-Вегасе 28 апреля, международная пройдет в Каннах 18 мая, а в мировой прокат фильм выйдет 27 мая.

В специальной программе "Кино на пляже" пройдет целая обойма киноклассики - и отмечающий в этом году свой полувековой юбилей "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, и "Инопланетянин" Стивена Спилберга, и ожидающая своего сиквела псевдодокументальная издевательская рок-комедия Роб Райнер "Это - Spinal Tap!", и главное - "Труман-шоу" Питера Уира.

Главное - потому, что этот показ позволил организатором фестиваля взять невероятно выразительный кадр из фильма в качестве своей эмблемы и афиши.

Американскому актеру Форесту Уитакеру на фестивале будет вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" за заслуги перед кинематографом.
Американскому актеру Форесту Уитакеру на фестивале будет вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" за заслуги перед кинематографом. Фото: Kurt Krieger - Corbis

Ну и, наконец, как гласит английская поговорка, the last but not the least - последнее, но не немаловажное.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получит в этом году американский актер Форест Уитакер, за плечами которого 40-летняя карьера в кино и главные роли в таких замечательных фильмах как "Птица", "Дворецкий", "Взвод", "Последний король Шотландии".

BBC
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