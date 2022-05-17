Канны-2022. Кино во время войны

Фильм о войне, но не о нынешней, а прошлой. Он основан на одноименном документальном исследовании немецкого историка Винфрида Зебальда о германских городах, разрушенных союзниками в конце Второй мировой войны. Поставленные в нем вопросы: приемлемо ли использование мирного населения в целях войны? можно ли оправдать массовое разрушение некими высокими "моральными" идеалами? - актуальны сегодня так же, как и 80 лет назад.

Особое внимание в свете фронтовых сводок последнего времени привлекает к себе включенный в программу специальных показов фестиваля фильм литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Кведаравичюс снимал его в Мариуполе, где и погиб во время работы над фильмом от рук российских военных. Завершала картину его невеста Анна Билоброва, которая и представит ее в Каннах. Цифра "2" в названии фильма - отсылка к вышедшей в 2016 году предыдущей работе режиссера "Мариуполис" о прифронтовой жизни города на границе с ДНР. Новый фильм, как говорится, в заявлении фестиваля, "сочетает в себе трагедию и надежду".

Неожиданным рикошетом война ударила и по избранной в качестве фильма открытия (особая честь) новой работе французского режиссера, оскаровского лауреата за блистательного "Артиста", Мишеля Хазанавичуса. Первоначальное название его картины - "Купе Z", где буква "Z" обозначает лишь жанровую принадлежность фильма - комедии о зомби. Однако с момента начала войны еще недавно невинная буква стала настолько одиозной, что и режиссер, и фестиваль без колебаний пошли навстречу протесту, высказанному в отправленном в адрес фестиваля письме Украинского института кино, и теперь фильм называется просто "Купе".

"Когда мы завершали работу над фильмом несколько месяцев назад, название его казалось нам смешным, - написал в своем заявлении Хазанавичус. - Теперь в нем нет ничего смешного, и оно действительно выглядит неприемлемым. Мой фильм должен нести людям радость, и ни в коем случае я не хотел бы, чтобы он прямым или косвенным образом ассоциировался бы с этой войной. Поэтому я рад изменить его название и выразить заодно свою полную поддержку народу Украины".

Борьба за Золотую пальмовую ветвь

Однако несмотря на идущую в Украине войну, у Каннского кинофестиваля остается своя вполне мирная повестка. Он по-прежнему крупнейший мировой кинофорум, и главный приз конкурсных показов Золотая пальмовая ветвь остается, наряду с Оскарами, самой престижной наградой мирового кино.

Выбор лауреата падает на представительное международное жюри, в которое входят такие всемирно известные кинематографисты как британско-американская актриса и режиссер Ребекка Холл, иранский режиссер Асгар Фархади, американский режиссер Джефф Николс, норвежский режиссер Йоаким Триер. Возглавляет жюри французский актер Венсан Линдон.