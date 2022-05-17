Разведка Эстонии: ВСУ вышли на границу с Россией севернее Харькова

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В прошлую ночь вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетные удары по военной базе Яворов в Львовской области. Впрочем, основные действия по-прежнему разворачиваются на востоке Украины, в частности рядом с Донецком.

Поздним вечером началась эвакуация украинских военнослужащих с «Азовстали». Она проводилась в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между Россией и Украиной. Насколько известно, было вывезено 264 человек, в том числе 53 раненых. Их перевезли на территорию сепаратистов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поясила, что в соответствии с соглашением, позднее их выменяют на находящихся в плену российских солдат. Договоренности были достигнуты при участии ООН и Международного движения Красного Креста.

Украинские власти отметили, что защитники Мариуполя выполнили свою задачу, оттянув на себя значительные силы ВС РФ. Тем самым они помешали быстрому захвату Запорожья.

Харьковское направление (Восточное направление)

Судя по всему, вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли на границу с Россией севернее Харькова. Вероятнее всего, российские войска станут выстраивать линию обороны с целью недопущения противника на рубежи, с которых он сможет обстреливать линию снабжения Белгород – Купянск и объекты в Белгородской области.

В обозреваемый период российские подразделения воздействовали на ВСУ преимущественно огнем артиллерии, при этом они не предпринимали больших атак.

ВС РФ не добились значимых успехов вокруг Изюма. Российские войска перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению на Славянск.

Рубеж Донецк – Луганск

ВС РФ продолжают наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, им удалось добиться определенных успехов. Район Рубежное – Северодонецк – Лисичанск продолжает оставаться под обстрелами российской артиллерии. На этом направлении российские войска пытаются укрепить свои позиции рядом с Белогоровкой.

ВС РФ провела неудачные атаки в районе Лимана, Бахмута и Курахово. Завод «Азовсталь» подвергался артиллерийским обстрелам и бомбардировки с воздуха.

Южное направление

Российские войска продолжают укреплять свои позиции в Запорожской области, активных действий они не предпринимали.

ВСУ сообщили о поражении российских складов с боеприпасами в центральной и северной частях Херсонской области. Вдобавок они отчитались об уничтожении базы снабжения в Николаевской области.