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Директор украинской школы приступила к работе учителем в Пайде

Анне Пыдер
, журналист
Директор украинской школы приступила к работе учителем в Пайде
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Алена Самелит.
Алена Самелит. Фото: Erakogu

Бежавшая из Херсонской области директор школы Алена Семелит 6 мая приступила к работе учителем в основной школе Хиллара Хансоо в Пайде, пишет Järva Teataja.

Директор основной школы Хиллара Хансоо Керсти Кивисоо сообщила, что в их школе уже учатся 23 ученика из Украины. «Трое из них этой весной заканчивают украинскую основную школу. Крайне важно, чтобы у школьников не было перерыва в учебе и чтобы они могли хорошо закончить год», – сказал он.

Как для эстонских детей важно учить эстонский, так и украинцы должны учить в школе украинский. «К сожалению, наши преподаватели не могут им в этом помочь, поэтому было необходимо найти украиноязычного специалиста, который смог бы обучать детей родному языку», – сказал Кивисоо.

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