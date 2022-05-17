Бежавшая из Херсонской области директор школы Алена Семелит 6 мая приступила к работе учителем в основной школе Хиллара Хансоо в Пайде, пишет Järva Teataja.
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Директор украинской школы приступила к работе учителем в Пайде
Директор украинской школы приступила к работе учителем в Пайде
Директор основной школы Хиллара Хансоо Керсти Кивисоо сообщила, что в их школе уже учатся 23 ученика из Украины. «Трое из них этой весной заканчивают украинскую основную школу. Крайне важно, чтобы у школьников не было перерыва в учебе и чтобы они могли хорошо закончить год», – сказал он.
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