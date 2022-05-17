Депутаты парламента от партии EKRE утверждают, что каждый день эстонско-российскую границу пересекают тысячи говорящих на русском языке людей, имеющих при себе новенькие украинские паспорта. Слово «новенький» якобы указывает на то, что они являются фальшивыми, пишет Postimees.
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Правда или ложь ⟩ В Эстонию из России в массовом порядке бегут россияне с поддельными украинскими паспортами?
В Эстонию из России в массовом порядке бегут россияне с поддельными украинскими паспортами?
Например, Калле Грюнталь (EKRE) не говорит о фальшивках, но уверенно утверждает, что через нарвский мост идут люди с новенькими украинскими паспортами. 4 мая Грюнталь заявил отвечавшей на вопросы парламентариев Кае Каллас следующее: «К нам каждый день приезжают украинские военные беженцы, их очень много, тысячи из них приходят через нарвский мост из страны-агрессора. Обращает на себя внимание интересный факт, что у многих появились новенькие украинские паспорта /…/».