Правда или ложь ⟩ В Эстонию из России в массовом порядке бегут россияне с поддельными украинскими паспортами?

Например, Калле Грюнталь (EKRE) не говорит о фальшивках, но уверенно утверждает, что через нарвский мост идут люди с новенькими украинскими паспортами. 4 мая Грюнталь заявил отвечавшей на вопросы парламентариев Кае Каллас следующее: «К нам каждый день приезжают украинские военные беженцы, их очень много, тысячи из них приходят через нарвский мост из страны-агрессора. Обращает на себя внимание интересный факт, что у многих появились новенькие украинские паспорта /…/».

Postimees попросил Грюнталя объяснить, откуда у него появилась информация о новеньких украинских паспортах на границе? Грюнталь ответил: «Я ничего вам не скажу, поскольку когда я прошу Postimees опубликовать какую-то статью или какую-то иную информацию, то слышу в ответ тишину. Как ко мне, так и я к вам». Несмотря на неоднократные обращения, Грюнталь не стремился отвечать на поставленные вопросы. В итоге он все же упомянул, что где-то об этом услышал, и это осталось в памяти. К сожалению, он так и не уточнил, где именно он это услышал.