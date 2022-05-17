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Правда или ложь ⟩ В Эстонию из России в массовом порядке бегут россияне с поддельными украинскими паспортами?

Тийна Лаура Киммель
В Эстонию из России в массовом порядке бегут россияне с поддельными украинскими паспортами?
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Пересекающие границу в Нарве.
Пересекающие границу в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Депутаты парламента от партии EKRE утверждают, что каждый день эстонско-российскую границу пересекают тысячи говорящих на русском языке людей, имеющих при себе новенькие украинские паспорта. Слово «новенький» якобы указывает на то, что они являются фальшивыми, пишет Postimees.

Например, Калле Грюнталь (EKRE) не говорит о фальшивках, но уверенно утверждает, что через нарвский мост идут люди с новенькими украинскими паспортами. 4 мая Грюнталь заявил отвечавшей на вопросы парламентариев Кае Каллас следующее: «К нам каждый день приезжают украинские военные беженцы, их очень много, тысячи из них приходят через нарвский мост из страны-агрессора. Обращает на себя внимание интересный факт, что у многих появились новенькие украинские паспорта /…/».

Postimees попросил Грюнталя объяснить, откуда у него появилась информация о новеньких украинских паспортах на границе? Грюнталь ответил: «Я ничего вам не скажу, поскольку когда я прошу Postimees опубликовать какую-то статью или какую-то иную информацию, то слышу в ответ тишину. Как ко мне, так и я к вам». Несмотря на неоднократные обращения, Грюнталь не стремился отвечать на поставленные вопросы. В итоге он все же упомянул, что где-то об этом услышал, и это осталось в памяти. К сожалению, он так и не уточнил, где именно он это услышал.

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