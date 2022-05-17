«Вы сейчас бомбите детей»: о чем говорил президент Финляндии с Путиным

По словам Нийнистё, у Путина было свое объяснение действиям России, например, на Донбассе.

"Но вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", – заявил Нийнистё Путину.