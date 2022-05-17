Находящийся с визитом в Швеции президент Финляндии Саули Нийнистё в воскресенье в интервью шведскому ТВ (siirryt toiseen palveluun) прокомментировал свой звонок президенту РФ Владимиру Путину, передает Yle.
«Вы сейчас бомбите детей»: о чем говорил президент Финляндии с Путиным
«Вы сейчас бомбите детей»: о чем говорил президент Финляндии с Путиным
По словам Нийнистё, у Путина было свое объяснение действиям России, например, на Донбассе.
"Но вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", – заявил Нийнистё Путину.
Президент России, по словам Нийнистё, ответил на эти слова молчанием. На удивленную реакцию журналиста SVT президент Финляндии отметил: "Всегда можно сменить тему".
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