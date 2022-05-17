Сборная Эстонии по пляжному футболу входит в топ лучших команд Европы

Главный тренер сборной Алексей Галкин отобрал в команду 12 игроков, которые отшлифуют свои навыки накануне приближающегося этапа Евролиги.

«Дружеский турнир, безусловно, прекрасная подготовка для нас, - сказал Галкин. - В марте мы попробовали силы, выступив против мастеров из Португалии, а сейчас будем играть против наших старых знакомых из дивизиона В. Это очень сильные противники, в матчах мы можем проверить состав нашей сборной и увидеть уровень нашей подготовки, а также то, над чем нужно поработать».

Состав сборной Эстонии по пляжному футболу: Вратари: Рауно Рахник (22.03.1990) – SK Augur Enemat Каспар Коттер (17.10.1996) – SK Augur Enemat Игроки Кристиан Мармор (27.02.1987) – SK Augur Enemat Сандер Лепик (14.02.1993) – SK Augur Enemat Рауно Ныммико (18.12.1991) – SK Augur Enemat Йоонас Лауритс (03.08.1995) – SK Augur Enemat Рагнер Румп (12.09.1991) – SK Augur Enemat Йоосеп Йуха (05.09.1996) – SK Augur Enemat Расмус Мундскинд (31.08.1989) – SK Augur Enemat Яней Реммельгас (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet Эдвин Стюф (30.07.1989) – BSC Thunder Arvutitark Талис Тамм (26.01.1994) – SK Augur Enemat Главный тренер: Алексей Галкин Физиотерапевт: Сирет Калбус Менеджер: Кари-Андри Каск

Сборная завоевала историческое место среди 12 лучших сборных Европы в сентябре прошлого года, когда в финале дивизиона В одержали победу над Турцией со счетом 4:3. Главный турнир Евролиги дивизиона А пройдет в этом году в португальском Назаре с 30 июня по 3 июля; эстонская подгруппа определится на розыгрыше, который состояится в этом месяце.

Вход на мачти бесплатный для всех. Поскольку эстонская команда по пляжному футболу проводит матчи дивизиона А в Португалии товарищеский турнир является первой домашней игрой команды в этом году.