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Сборная Эстонии по пляжному футболу входит в топ лучших команд Европы

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Сборная Эстонии по пляжному футболу входит в топ лучших команд Европы
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Сборная Эстонии по пляжному футболу.
Сборная Эстонии по пляжному футболу. Фото: Foto: Erakogu

Сборная Эстонии по пляжному футболу примет с 20 по 22 мая дружеский турнир, на котором в течение трех дней встретится с командами Чехии, Латвии и Дании. Турнир станет подготовкой для начинающегося летом первого в итории сезона в высшем европейском дивизионе А.

Главный тренер сборной Алексей Галкин отобрал в команду 12 игроков, которые отшлифуют свои навыки накануне приближающегося этапа Евролиги.

«Дружеский турнир, безусловно, прекрасная подготовка для нас, - сказал Галкин. - В марте мы попробовали силы, выступив против мастеров из Португалии, а сейчас будем играть против наших старых знакомых из дивизиона В. Это очень сильные противники, в матчах мы можем проверить состав нашей сборной и увидеть уровень нашей подготовки, а также то, над чем нужно поработать».

Состав сборной Эстонии по пляжному футболу:

Вратари:

Рауно Рахник (22.03.1990) – SK Augur Enemat

Каспар Коттер (17.10.1996) – SK Augur Enemat

Игроки

Кристиан Мармор (27.02.1987) – SK Augur Enemat

Сандер Лепик (14.02.1993) – SK Augur Enemat

Рауно Ныммико (18.12.1991) – SK Augur Enemat

Йоонас Лауритс (03.08.1995) – SK Augur Enemat

Рагнер Румп (12.09.1991) – SK Augur Enemat

Йоосеп Йуха (05.09.1996) – SK Augur Enemat

Расмус Мундскинд (31.08.1989) – SK Augur Enemat

Яней Реммельгас (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet

Эдвин Стюф (30.07.1989) – BSC Thunder Arvutitark

Талис Тамм (26.01.1994) – SK Augur Enemat

Главный тренер: Алексей Галкин

Физиотерапевт: Сирет Калбус

Менеджер: Кари-Андри Каск

Сборная завоевала историческое место среди 12 лучших сборных Европы в сентябре прошлого года, когда в финале дивизиона В одержали победу над Турцией со счетом 4:3. Главный турнир Евролиги дивизиона А пройдет в этом году в португальском Назаре с 30 июня по 3 июля; эстонская подгруппа определится на розыгрыше, который состояится в этом месяце.

Вход на мачти бесплатный для всех. Поскольку эстонская команда по пляжному футболу проводит матчи дивизиона А в Португалии товарищеский турнир является первой домашней игрой команды в этом году.

Расписание матчей

Пятница, 20 мая

18.30: Эстония - Чехия

Суббота, 21 мая

12.00: Чехия - Латвия

14.00: Эстония - Дания

18.30: Дания - Латвия

Воскресенье, 22 мая

10.30: Чехия - Дания

12.30: Эстония - Латвия

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