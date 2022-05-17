Сборная Эстонии по пляжному футболу примет с 20 по 22 мая дружеский турнир, на котором в течение трех дней встретится с командами Чехии, Латвии и Дании. Турнир станет подготовкой для начинающегося летом первого в итории сезона в высшем европейском дивизионе А.
Сборная Эстонии по пляжному футболу входит в топ лучших команд Европы
Главный тренер сборной Алексей Галкин отобрал в команду 12 игроков, которые отшлифуют свои навыки накануне приближающегося этапа Евролиги.
«Дружеский турнир, безусловно, прекрасная подготовка для нас, - сказал Галкин. - В марте мы попробовали силы, выступив против мастеров из Португалии, а сейчас будем играть против наших старых знакомых из дивизиона В. Это очень сильные противники, в матчах мы можем проверить состав нашей сборной и увидеть уровень нашей подготовки, а также то, над чем нужно поработать».
Состав сборной Эстонии по пляжному футболу:
Вратари:
Рауно Рахник (22.03.1990) – SK Augur Enemat
Каспар Коттер (17.10.1996) – SK Augur Enemat
Игроки
Кристиан Мармор (27.02.1987) – SK Augur Enemat
Сандер Лепик (14.02.1993) – SK Augur Enemat
Рауно Ныммико (18.12.1991) – SK Augur Enemat
Йоонас Лауритс (03.08.1995) – SK Augur Enemat
Рагнер Румп (12.09.1991) – SK Augur Enemat
Йоосеп Йуха (05.09.1996) – SK Augur Enemat
Расмус Мундскинд (31.08.1989) – SK Augur Enemat
Яней Реммельгас (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet
Эдвин Стюф (30.07.1989) – BSC Thunder Arvutitark
Талис Тамм (26.01.1994) – SK Augur Enemat
Главный тренер: Алексей Галкин
Физиотерапевт: Сирет Калбус
Менеджер: Кари-Андри Каск
Сборная завоевала историческое место среди 12 лучших сборных Европы в сентябре прошлого года, когда в финале дивизиона В одержали победу над Турцией со счетом 4:3. Главный турнир Евролиги дивизиона А пройдет в этом году в португальском Назаре с 30 июня по 3 июля; эстонская подгруппа определится на розыгрыше, который состояится в этом месяце.
Вход на мачти бесплатный для всех. Поскольку эстонская команда по пляжному футболу проводит матчи дивизиона А в Португалии товарищеский турнир является первой домашней игрой команды в этом году.
Расписание матчей
Пятница, 20 мая
18.30: Эстония - Чехия
Суббота, 21 мая
12.00: Чехия - Латвия
14.00: Эстония - Дания
18.30: Дания - Латвия
Воскресенье, 22 мая
10.30: Чехия - Дания
12.30: Эстония - Латвия