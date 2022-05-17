НАТО расширяется, реакция Кремля на удивление сдержанна - почему?

После официального объявления премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в понедельник о том, что ее страна подает заявку на членство в НАТО, стало окончательно ясно, что Североатлантический альянс очень скоро расширится за счет двух новых членов - Швеции и Финляндии, и границы России с НАТО значительно удлинятся.

В тот же день в Москве прошел саммит ОДКБ при участии президентов Беларуси, Киргизии и Казахстана. На нем Владимир Путин довольно сдержанно отреагировал на новости из Швеции, но вновь обрушился с критикой на Украину.

"У нас нет территориальных споров"

Такая реакция Кремля на расширение НАТО, против которого в Москве так активно выступали в последние месяцы перед вторжением в Украину, кому-то, возможно, покажется странной.

Видимо, почувствовали это и в Кремле, поспешив объяснить, чем отличается ситуация со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии от возможного вступления Украины и почему такая разная реакция.

Напомним, внеблоковый статус Украины - одно из главных требований Москвы на мирных переговорах с Киевом.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В январе Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии.

Президент России Владимир Путин тогда указывал, что Североатлантический договор 1949 года никак не обязывает НАТО рекрутировать новых членов, хотя и допускает это.

Геополитически-историческая проблема?

На юбилейном саммите ОДКБ, который проходил в Москве в понедельник, Владимир Путин в очередной раз повторил стандартный набор обвинений в адрес Украины, упомянув некие "документальные доказательства" того, что "в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия". (О том, что не так с этими утверждениями, можно прочитать в нашей статье).