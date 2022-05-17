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Виталий Кличко не уверен, что брат вернется на ринг

rus.postimees.ee
Виталий Кличко не уверен, что брат вернется на ринг
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Владимир Кличко
Владимир Кличко Фото: ROLAND WEIHRAUCH/AFP

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается, что его брат Владимир решит вернуться в профессиональный бокс, хотя разговоры об этом ведутся последние несколько лет, пишет Sport.ua.

«Я думаю, что он просто пугает супертяжей других. Я спрашиваю у брата: тебе еще нужно что-то доказывать? Ты уже все доказал. Деньги у тебя есть, титулы ты все возможные завоевал. Так что, думаю, Владимир просто пугает боксеров, что может вернуться», - сказал Кличко.

46-летний Владимир Кличко не выходил в ринг с 2017 года.

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