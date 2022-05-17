Мэр Киева Виталий Кличко сомневается, что его брат Владимир решит вернуться в профессиональный бокс, хотя разговоры об этом ведутся последние несколько лет, пишет Sport.ua.
Виталий Кличко не уверен, что брат вернется на ринг
Виталий Кличко не уверен, что брат вернется на ринг
«Я думаю, что он просто пугает супертяжей других. Я спрашиваю у брата: тебе еще нужно что-то доказывать? Ты уже все доказал. Деньги у тебя есть, титулы ты все возможные завоевал. Так что, думаю, Владимир просто пугает боксеров, что может вернуться», - сказал Кличко.
46-летний Владимир Кличко не выходил в ринг с 2017 года.