Виталий Кличко не уверен, что брат вернется на ринг

«Я думаю, что он просто пугает супертяжей других. Я спрашиваю у брата: тебе еще нужно что-то доказывать? Ты уже все доказал. Деньги у тебя есть, титулы ты все возможные завоевал. Так что, думаю, Владимир просто пугает боксеров, что может вернуться», - сказал Кличко.