На перегоне Кейла-Турба временно изменится расписание поездов Elron

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что по обычному расписанию первый поезд из Таллинна в Турба отправится 22 мая в 10.25 и из Турба в Таллинн — в 11.48. По обычному графику будут двигаться и все следующие поезда в направлении Турба.

Изменения на этой линии будут действовать только утром 22 мая.

Предприятие Elron напомнило, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.

Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, то предприятие просит сообщить о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае Elron сможет организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.