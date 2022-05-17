Эстонские ученые стали финалистами премии «Европейский изобретатель года»

Выдающимся изобретением триады эстонских ученых стал материал под названием изогнутый графен, который увеличивает мощность поглощения, хранения, выходную мощность и плотность энергии накапливающих и отдающих энергию устройств, суперконденсаторов. Они используются в ситуациях, когда требуется много быстрых циклов зарядки и разрядки, например при ускорении и торможении электромобилей. Суперконденсаторы с изогнутым графеном полностью заряжаются всего за 15 секунд, выдерживают более миллиона циклов зарядки и не содержат экологически опасных материалов.

Для вывода изобретения на рынок в Эстонии была создана компания по производству суперконденсаторов Skeleton Technologies, в число учредителей которой вошли Лейс и Перксон. В 2018 году Skeleton Technologies приступила к испытаниям трамваев с суперконденсаторным двигателем в Мангейме, Гейдельберге и Людвигсхафене, Германия. Накапливая энергию торможения и высвобождая ее при ускорении, суперконденсаторы позволяют сэкономить, по данным компании, до 30% электроэнергии.

«Технология, разработанная эстонскими учеными, должна помочь нам отказаться от ископаемого топлива, повысив эффективность альтернативных источников энергии, — сказал Антониу Кампинос, президент Европейского патентного ведомства, объявляя финалистов. — Их успех основан на двадцати годах последовательных прорывов и показывает, как непрерывное инвестирование в инновации может стимулировать целую отрасль, например хранение энергии».

«Мы всегда считали, что наша работа в лаборатории должна приносить реальную пользу, — говорит Лейс. — Этот подход очень отличается от научных статей, где всегда обнаруживается что-то новое, но можно ли применить это в реальной жизни?»

Эти эстонские изобретатели — одна из трех команд-финалистов в номинации «индустриальная награда». Эта категория отмечает выдающихся изобретателей экономически успешных технологий, запатентованных европейскими компаниями со штатом более 250 сотрудников и годовым оборотом более 50 миллионов евро. Лауреаты премии Европейского патентного ведомства «Европейский изобретатель» 2022 года будут объявлены на виртуальной церемонии 21 июня. Кроме того, из числа 13 финалистов будет выбран фаворит публики, за которого можно будет проголосовать на сайте Европейского патентного ведомства перед официальной церемонией. Голосование будет открыто до 21 июня 2022 года.

Яан Лейс получил докторскую степень по теоретической и компьютерной химии в Тартуском университете. В 1999 году он приступил к работе химиком-технологом в частной организации-разработчике Tartu Tehnoloogiad, продолжая работать научным сотрудником в университете. Лейс является соучредителем компании Skeleton Technologies, основанной в 2009 году. С 2021 года он также является адъюнкт-профессором молекулярных технологий в Тартуском университете, продолжая работать в Skeleton в качестве консультанта.

Мати Арулепа имеет докторскую степень Тартуского университета в области физической химии и электрохимии. Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве научного сотрудника в организации-разработчике Tartu Tehnoloogiad, где он работал и во время докторантуры. Затем Арулепа работал в Carbon Nanotech. В 2010 году он присоединился к Лейсу и Перксону в качестве ведущего научного сотрудника Skeleton Technologies. С 2016 года является в компании техническим экспертом по суперконденсаторам.

Анти Перксон получил докторскую степень по химической физике в Тартуском университете. В 1998 году начал работать научным сотрудником в организации-разработчике Tartu Tehnoloogiad. В 2009 году вместе с Лейсом и другими основал Skeleton Technologies. В 2013 году он стал технологическим директором компании, а с 2016 года является ее консультантом по материаловедению.