Шесть испанских теннисистов дисквалифицированы на сроки от 7,5 до 22,5 лет. Также на них наложены штрафы. Все это - за причастность к договорным матчам, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Испанских теннисистов дисквалифицировали на рекордные сроки за договорные матчи
Наказаны Марк Форнелл Местрес - дисквалифицирован на 22 года 6 месяцев, штраф больше 200 000 евро; Хорхе Марсе Видри - дисквалифицирован на 15 лет, штраф около 15 000 евро; Карлос Ортега - дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 150 000 евро; Хайме Ортега – дисквалифицирован на 7 лет 6 месяцев, оштрафован почти на 100 000 евро; Маркос Тарральбо – дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 100 000 евро; Педро Бернабе Франко – дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 100 000 евро.
Игрокам запрещено участвовать или посещать любые теннисные мероприятия, санкционированные или организованные любым международным руководящим органом или национальной ассоциацией. Они также не могут заниматься профессиональной тренерской деятельностью.ю
Расследование длилось пять лет, а решение было вынесено уже после судебных вердиктов – дела велись в рамках делопроизводства по организованной преступности.
(по материалам sportbox.ru)