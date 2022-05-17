Испанских теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи на рекордные сроки

Наказаны Марк Форнелл Местрес - дисквалифицирован на 22 года 6 месяцев, штраф больше 200 000 евро; Хорхе Марсе Видри - дисквалифицирован на 15 лет, штраф около 15 000 евро; Карлос Ортега - дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 150 000 евро; Хайме Ортега – дисквалифицирован на 7 лет 6 месяцев, оштрафован почти на 100 000 евро; Маркос Тарральбо – дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 100 000 евро; Педро Бернабе Франко – дисквалифицирован на 15 лет, оштрафован почти на 100 000 евро.