В здании бывшего профтехучилища нашли сто мемориальных досок с военной символикой

Поскольку практика прошлых лет показала, что такие плакаты используются для празднования 9 мая в городе Калласте у памятников павшим в войне, полиция для предотвращения возможных провокаций и конфликтов забрала их на хранение и в настоящее время устанавливает их происхождение и владельца, уточнил участковый Лыунаской префектуры Каупо Сирел.

По словам волостного старейшины Пейпсияэре Пийбе Коэметс, таблички были найдены в кабинете химии старого профессионально-технического училища Калласте. Изначально в помещение пришли, чтобы проверить наличие химических веществ. Каким образом плакаты попали туда и кому они могли принадлежать, волостной старейшина не смогла сказать.