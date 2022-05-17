В конце апреля, перед 9 мая, Департамент полиции и погранохраны запретил использование в общественных местах враждебной военной символики. Вскоре после введения запрета в полицию поступила информация, что в здании, принадлежащем волости Пейпсияэре, было обнаружено 105 мемориальных досок, покрытых военной символикой, в том числе георгиевскими ленточками, пишет Tartu Postimees.
В здании бывшего профтехучилища нашли сто мемориальных досок с военной символикой
Поскольку практика прошлых лет показала, что такие плакаты используются для празднования 9 мая в городе Калласте у памятников павшим в войне, полиция для предотвращения возможных провокаций и конфликтов забрала их на хранение и в настоящее время устанавливает их происхождение и владельца, уточнил участковый Лыунаской префектуры Каупо Сирел.
По словам волостного старейшины Пейпсияэре Пийбе Коэметс, таблички были найдены в кабинете химии старого профессионально-технического училища Калласте. Изначально в помещение пришли, чтобы проверить наличие химических веществ. Каким образом плакаты попали туда и кому они могли принадлежать, волостной старейшина не смогла сказать.
В конце апреля полиция по всей Эстонии запретила публичные собрания с враждебной символикой, дав четкий сигнал о том, что военной символике и другим действиям в поддержку путинского режима в Эстонии не место ни до, ни во время, ни после 9 мая.