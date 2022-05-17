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Алар Карис посетил место убийства восьми аистов

rus.postimees.ee
Алар Карис посетил место убийства восьми аистов
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Президент Карис побывал на месте убийства восьми аистов.
Президент Карис побывал на месте убийства восьми аистов. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Эстонии Алар Карис съездил к месту убийству аистов на шоссе Тюри-Вяэтса. В ночь на 1 мая неизвестный застрелил там восемь птиц, пишет Rus.Err.ee.

«У меня нет слов. На душе пустота от жестокости человека с оружием в отношении невинных семейств аистов», – сказал Карис, выразив надежду на то, что убийца будет пойман и ответит за свой поступок.

Глава ярвамааского бюро Департамента окружающей среды Янели Берг рассказала, что впервые за 17 лет работы не смогла сдержать слез, когда приехала на место происшествия.

Утром 1 мая на дороге между Тюри и Вяэтса в Ярвамаа были обнаружены убитые аисты.

В телах всех птиц найдены пулевые ранения. По факту случившегося начато производство по проступку.

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