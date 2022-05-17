Алар Карис посетил место убийства восьми аистов

«У меня нет слов. На душе пустота от жестокости человека с оружием в отношении невинных семейств аистов», – сказал Карис, выразив надежду на то, что убийца будет пойман и ответит за свой поступок.

Глава ярвамааского бюро Департамента окружающей среды Янели Берг рассказала, что впервые за 17 лет работы не смогла сдержать слез, когда приехала на место происшествия.

Утром 1 мая на дороге между Тюри и Вяэтса в Ярвамаа были обнаружены убитые аисты.