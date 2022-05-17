Президент Эстонии Алар Карис съездил к месту убийству аистов на шоссе Тюри-Вяэтса. В ночь на 1 мая неизвестный застрелил там восемь птиц, пишет Rus.Err.ee.
Алар Карис посетил место убийства восьми аистов
Алар Карис посетил место убийства восьми аистов
«У меня нет слов. На душе пустота от жестокости человека с оружием в отношении невинных семейств аистов», – сказал Карис, выразив надежду на то, что убийца будет пойман и ответит за свой поступок.
Глава ярвамааского бюро Департамента окружающей среды Янели Берг рассказала, что впервые за 17 лет работы не смогла сдержать слез, когда приехала на место происшествия.
Утром 1 мая на дороге между Тюри и Вяэтса в Ярвамаа были обнаружены убитые аисты.
В телах всех птиц найдены пулевые ранения. По факту случившегося начато производство по проступку.
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