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Тони Фергюсон назвал условие завершения карьеры

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Тони Фергюсон назвал условие завершения карьеры
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Майкл Чендлер нокаутирует Тони Фергюсона.
Майкл Чендлер нокаутирует Тони Фергюсона. Фото: Mark J. Rebilas/USA Today Sports

Любимец фанатов UFC, Тони Фергюсон, объяснил, почему не объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как проиграл тяжелым нокаутом Майклу Чендлеру, в противостоянии с которым потерпел четвертое поражение подряд, пишет Fighttime

«Я вернулся домой, поговорил с отцом, со своими тренерами, и сказал им, что если бы у меня не было воли и желания вернуться, если бы я не сделал ничего хорошего в первом раунде, я бы объявил об отставке, - заявил Фергюсон в интервью Submission Radio. - Я бы сказал, «К черту все это, я выхожу в отставку и буду заниматься чем-то другим», но я вернулся домой, пересмотрел бой, и у меня будто что-то щелкнуло в голове – я понял, что все было не так печально. Если бы у меня не было ни воли, ни желания заниматься этим, и если бы Дана Уайт не сказал, что я выглядел феноменально в первом раунде, я бы покончил со всем этим. Но я выглядел хорошо и чувствую, что чертовски голоден».

Напомним, что бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером, состоявшийся 7 мая на UFC 274 в Финиксе, завершился на 17-й секунде второго раунда после того, как бывший чемпион Bellator нанес фронт-кик в челюсть сопернику и отправил его в глубокий нокаут.

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