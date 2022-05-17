Тони Фергюсон назвал условие завершения карьеры

«Я вернулся домой, поговорил с отцом, со своими тренерами, и сказал им, что если бы у меня не было воли и желания вернуться, если бы я не сделал ничего хорошего в первом раунде, я бы объявил об отставке, - заявил Фергюсон в интервью Submission Radio. - Я бы сказал, «К черту все это, я выхожу в отставку и буду заниматься чем-то другим», но я вернулся домой, пересмотрел бой, и у меня будто что-то щелкнуло в голове – я понял, что все было не так печально. Если бы у меня не было ни воли, ни желания заниматься этим, и если бы Дана Уайт не сказал, что я выглядел феноменально в первом раунде, я бы покончил со всем этим. Но я выглядел хорошо и чувствую, что чертовски голоден».