Галерея ⟩ Крупнейшие военные маневры Сил обороны Эстонии: тысячи резервистов собрались в Раади

День сборов начался в 9 утра. Пришедшие на учения регистрировались, получали снаряжение и направлялись дальше от Раади на предназначенные для учений территории. В Раади в этом году находится крупнейшая точка сбора учений «Еж». К полудню вторника туда прибыло 500 участников, пишет Tartu Postimees.

Командир второй пехотной бригады полковник Тармо Метса сказал, что по имеющемуся на данный момент опыту, резервисты заслуживают похвалы, поскольку время хорошо соблюдается и, несмотря на длинные очереди, они терпеливы.

Полковник Метса добавил, что сначала резервисты отправятся на полигоны Сил обороны, чтобы отработать стрельбу и оттачивать групповую работу. На это уходит первая неделя учений. Со следующей недели подразделения уже перейдут к полевым учениям, центр которых будет находиться в Южной Эстонии, в основном в Валгамаа.