Хотя масштабные учения Siil 2022 («Ёж 2022») с участием порядка 15 тысяч военнослужащих Эстонии и военных из стран-союзников начались уже вчера, многие из получивших повестку резервистов только сегодня должны были прибыть в военный городок Раади в Тарту. За неделю через него пройдет почти 4000 резервистов.
Галерея ⟩ Крупнейшие военные маневры Сил обороны Эстонии: тысячи резервистов собрались в Раади
День сборов начался в 9 утра. Пришедшие на учения регистрировались, получали снаряжение и направлялись дальше от Раади на предназначенные для учений территории. В Раади в этом году находится крупнейшая точка сбора учений «Еж». К полудню вторника туда прибыло 500 участников, пишет Tartu Postimees.
Командир второй пехотной бригады полковник Тармо Метса сказал, что по имеющемуся на данный момент опыту, резервисты заслуживают похвалы, поскольку время хорошо соблюдается и, несмотря на длинные очереди, они терпеливы.
Полковник Метса добавил, что сначала резервисты отправятся на полигоны Сил обороны, чтобы отработать стрельбу и оттачивать групповую работу. На это уходит первая неделя учений. Со следующей недели подразделения уже перейдут к полевым учениям, центр которых будет находиться в Южной Эстонии, в основном в Валгамаа.
Во время учений Тарту станет узловым пунктом для колонн Сил обороны, что будет ощутимо и в повседневном движении. Поэтому полковник Метса попросил жителей Тарту отнестись с пониманием: если участникам дорожного движения неизбежно необходимо проехать мимо колонны Сил обороны, в первую очередь следует убедиться в безопасности этого маневра.