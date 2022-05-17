Министры обсудили с украинской делегацией восстановление Житомирской области

По словам министров, Украина продемонстрировала исключительную устойчивость к военной агрессии, и задача Эстонии и остальной Европы – помочь им выиграть войну против России и восстановить пострадавшие регионы. «Эта война – не просто война в Украине, а война за европейские ценности и будущее. Эстония оказала Украине всю возможную помощь, чтобы она могла справиться с войной. Настало время постепенно сосредоточиться на восстановлении Украины и ее будущем. И Эстонское государство, и наши предприятия обязательно поддержат восстановление Украины», – подтвердил Андрес Сутть. Министр Таави Аас добавил, что Эстония также поддерживает быстрые и жесткие санкции. «Эстония высказалась за то, чтобы как можно выше поднять цену агрессии для России. При восстановлении Украины нельзя забывать об ответственности агрессора и обязательстве возместить разрушенное», – подчеркнул Аас.

Делегация из Житомира находится с многодневным визитом в Эстонии, чтобы обсудить вопросы восстановления области с различными структурами. Одной из целей визита является ознакомление эстонской стороны с Житомирской областью, ситуацией в ней, возможностями для бизнеса и сотрудничества. Житомирская область похожа на Эстонию по численности населения и примерно на четверть меньше по площади. С точки зрения природных ресурсов область является одной из самых богатых в Украине, с очень большой лесной и горнодобывающей промышленностями.

На встрече министр Сутть добавил, что Эстония также имеет очень сильную лесную промышленность и сектор переработки древесины, например, в строительстве деревянных зданий, которые могли бы поддержать восстановление Украины. «Эстония является крупнейшим экспортером деревянных домов в Европейском союзе, сегодня эстонская индустрия деревянных домов имеет свободные мощности примерно на 25-30 процентов без дополнительных инвестиций. Житомирская область в свою очередь обладает большим запасом леса и очень заинтересована в экспорте древесины. Такое сотрудничество позволило бы уменьшить нехватку сырья в нашем лесном секторе, а также способствовало бы восстановлению региона», – сказал Сутть.

По словам министра Таави Ааса, сильные стороны Эстонии необходимо учитывать и при строительстве инфраструктуры. «Для проектирования и строительства больших мостов у Эстонии не так много сил, чтобы поддержать Украину, например, только в этом году мы откладываем строительство 50 дорожных объектов из-за отсутствия денег. Тем не менее мы можем помочь знаниями нашего строительного рынка, умными решениями и советами при обращении за поддержкой из Европы. Сегодня этот сектор также готов предложить собственную технику для строительства инфраструктуры, такую ​​как мобильные бетономешалки, а также помочь в проектировании и строительстве дорожной инфраструктуры», – сказал Аас. По его словам, Эстония также обладает сильными компетенциями в реновации многоквартирных домов, в том числе в быстрой и эффективной реновации панелями произведёнными на заводе. «Технологически это будет означать лазерное сканирование существующих зданий, проектирование по изображению, производство панелей на эстонском или украинском заводе и быструю сборку на месте в Украине», – пояснил Аас.