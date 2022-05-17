Много жалоб: некоторые жители Ласнамяэ нарушают важное правило

«Чтобы все жители Ласнамяэ чувствовали себя безопасно на улице, напоминаем, что спускать собак с поводка или со шлейки можно только на площадке для выгула собак. Как владелица большой собаки, я прекрасно понимаю желание дать питомцу возможность побегать. Однако нужно учитывать, что даже самая обученная собака в той или иной ситуации может повести себя непредсказуемо. В любом случае, в общественном месте собаку нужно держать на поводке, чтобы избежать неприятных ситуаций и защитить своего любимца», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что в Ласнамяэ достаточно площадок, где владелец собаки может дать своему питомцу побегать без поводка. В конце июня запланировано открыть еще одну площадку для выгула собак недалеко от моста Мустакиви, а также в этом году отстроят площадку для выгула собак и в парке Сели.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Правил содержания собак и кошек в городе Таллинне, питомцев разрешается выводить в общественное место на поводке или в переноске, которая не представляет опасности для их здоровья и из которых животное не сможет самовольно сбежать. При перемещении в ​​общественном месте с собакой или кошкой должна быть обеспечена безопасность окружающих людей и животных. Спускать собаку с поводка или выпускать в общественном месте можно только на площадке для выгула собак.

Таллиннская муниципальная полиция время от времени проводит рейды в общественных парках и имеет право наложить штраф в размере до 800 евро за нарушение общественного порядка.

В случае нападения собаки на человека нужно немедленно вызвать помощь, позвонив по номеру 112.

В Ласнамяэ площадки для выгула собак на данный момент расположены в семи местах:

ул. Вормси, 5,

ул. Лийкури, 56,

Пунанэ, 17,

Тондираба парк,

Парк Паэ,

2 площадки в Тондилоо (Кивила) парке.