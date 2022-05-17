В последнее время управа района Ласнамяэ получает много сообщений о том, что, выгуливая собак, не все жители района придерживаются правила, согласно которому выгул собак в общественных местах разрешен только на поводке.
Много жалоб: некоторые жители Ласнамяэ нарушают важное правило
«Чтобы все жители Ласнамяэ чувствовали себя безопасно на улице, напоминаем, что спускать собак с поводка или со шлейки можно только на площадке для выгула собак. Как владелица большой собаки, я прекрасно понимаю желание дать питомцу возможность побегать. Однако нужно учитывать, что даже самая обученная собака в той или иной ситуации может повести себя непредсказуемо. В любом случае, в общественном месте собаку нужно держать на поводке, чтобы избежать неприятных ситуаций и защитить своего любимца», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Она добавила, что в Ласнамяэ достаточно площадок, где владелец собаки может дать своему питомцу побегать без поводка. В конце июня запланировано открыть еще одну площадку для выгула собак недалеко от моста Мустакиви, а также в этом году отстроят площадку для выгула собак и в парке Сели.
В соответствии с п. 2 ст. 3 Правил содержания собак и кошек в городе Таллинне, питомцев разрешается выводить в общественное место на поводке или в переноске, которая не представляет опасности для их здоровья и из которых животное не сможет самовольно сбежать. При перемещении в общественном месте с собакой или кошкой должна быть обеспечена безопасность окружающих людей и животных. Спускать собаку с поводка или выпускать в общественном месте можно только на площадке для выгула собак.
Таллиннская муниципальная полиция время от времени проводит рейды в общественных парках и имеет право наложить штраф в размере до 800 евро за нарушение общественного порядка.
В случае нападения собаки на человека нужно немедленно вызвать помощь, позвонив по номеру 112.
В Ласнамяэ площадки для выгула собак на данный момент расположены в семи местах:
- ул. Вормси, 5,
- ул. Лийкури, 56,
- Пунанэ, 17,
- Тондираба парк,
- Парк Паэ,
- 2 площадки в Тондилоо (Кивила) парке.