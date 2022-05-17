Забытые сокровища: картины маслом под потолком хаапсалуского вокзала

Панели с живописью в зале ожидания Хаапсалуского вокзала класса предположительно появились в 1951 году, когда вокзал подвергся капитальному ремонту. В жалобе «Беспорядок на Хаапсалуском вокзале» (Eesti Raudteelane, 27.10.1951), поданной в том же году, описываются проделанные в 1951 году работы: «Здесь провели ремонт, в зале ожидания для пассажиров поставили новую удобную мебель. Также позаботились о художественном оформлении зала». Судя по всему, под «художественным оформлением зала» имеется в виду оформление зала ожидания картинами на морскую тематику.

Студенты EKA во время практики занимаются консервацией живописи, 2017. Фото: EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

Автор картин неизвестен, хотя на этот счет есть много предположений. В устных преданиях упоминается некий анонимный немецкий военнопленный, известный как талантливый художник, а также Георгий Рогожкин, окончивший в свое время училище Штиглица в Санкт-Петербурге, который работал в Хаапсалу учителем рисования. Однако из-за недостатка информации связать картины с конкретным человеком сложно.

Картины маслом на железнодорожном вокзале в Хаапсалу, 1951. Фото: EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

В 2017 году студенты Эстонской художественной академии во время практики законсервировали картины. К тому времени картины (всего восемь стеновых панно морской тематики и между ними 16 покрытых мрамором панелей для картин) покрылись слоем грязи, а масляная краска кое-где отошла от нижележащей штукатурки. Картины очистили, а отслоившуюся от времени краску закрепили. По своему характеру картины выглядят слегка любительскими, но они интересны в культурно-историческом отношении и придают историческому залу ожидания особый акцент. В данный момент в помещении действует Хаапсалуский музей железной дороги и связи, одним из экспонатов которого является также впечатляющее помещение со своеобразными росписями.

Зал ожидания железнодорожного вокзала в Хаапсалу, 2017. Фото: EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

Время создания: 1951 Адрес: Ляэнемаа, Хаапсалу, Раудтеэ, 2 Автор неизвестен Ei ole mälestisena kaitse all