K-Rauta уходит из бизнеса в Беларуси

Сейчас идет процесс продажи пакета акций косвенно управляемой финско-литовским предприятием Kesko Senukai компании OMA в размере 50 процентов, завершить который планируется в течение ближайших месяцев, сообщила компания. Компания обещает сообщить дополнительную информацию о сделке после ее завершения.

Сеть OMA управляется компанией Romos prekyba, 50 процентов акций которой принадлежат Kesko Senukai.«Все торговые связи с OMA – как закупки, так и экспорт – были прекращены еще в апреле», – говорится в сообщении компании.

Компания заявляет, что прекратила все деловые отношения с Россией в начале войны. Согласно сообщению, закупки российских и белорусских товаров остановлены ​​во всех странах Балтии.

Сеть OMA была основана в 2007 году, контролирующая ее компания заработала в 2019 году 8,053 миллиона евро консолидированной чистой прибыли – на 57,2 процента больше, чем в 2018 году. Оборот сети ОМА за год увеличился на 14,4 процента и превысил 146,6 миллиона евро.