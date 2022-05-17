Канцлер МИД: Эстония полностью поддерживает вступление Швеции в НАТО

Всевиов подчеркнул, что НАТО и трансатлантическое партнерство играют ключевую роль в укреплении безопасности в нашем регионе, поэтому Эстония полностью поддерживает вступление Швеции в НАТО. «Швеция уже много лет является нашим и НАТО близким союзником, помогая защищать наши общие ценности и безопасность. Политика открытых дверей НАТО также важна для Эстонии, которая помогает укреплять безопасность всего альянса и евроатлантического пространства», – отметил канцлер.

Всевиов также обсудил в Стокгольме дальнейшие возможности помощи Украине в победе в войне. «Нам нужно быстро продвигаться вперед с пакетом санкций ЕС и ограничивать импорт российской нефти, потому что все государства-члены могут иметь прямое влияние на финансирование войны. Кроме того, мы должны продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе для повышения ее обороноспособности и оказания экономической и гуманитарной помощи для уменьшения человеческих страданий. Мы уже занимаемся ущербом от войны в Украине, чтобы помочь украинцам восстановить свою страну», – сказал Всевиов. На встречах канцлер также в очередной раз подтвердил, что Эстония решительно поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.