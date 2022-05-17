Комиссия по сельской жизни: для предоставления экологичного школьного питания необходима поддержка государства

Председатель комиссии Тармо Тамм пояснил, что экологически чистая сельскохозяйственная продукция – это источник наиболее полноценного питания для растущего организма. «К сожалению, цены на нее значительно выше, чем на предоставляемое повсеместно школьное питание, которое часто состоит из полуфабрикатов, продуктов из пшеничной муки и напитков с добавленным сахаром», – отметил Тамм. Он сказал, что до сих пор государство не поддерживало обеспечение учеников экологичными продуктами. Ситуацию могут изменить пособия на экологичные продукты, выплачиваемые из государственного бюджета.

«Цель пособия – предложить детям здоровую пищу, формировать полезные для здоровья привычки в питании, повысить потребление экологичных продуктов и спрос на них, а также содействовать продвижению экологичного производства», – сказал Тамм.

Член комиссии Ивари Падар отметил, что для включения экологичных продуктов в школьное питание необходимо привлечь фермеров. Согласно проведенным исследованиям, одна из основных причин лишнего веса у эстонских детей, помимо недостаточной подвижности, – это чрезмерное потребление рафинированной пищи, а также продуктов питания с повышенным содержанием сахара и жира.

«Для того, чтобы предложить детям местные экологичные продукты питания, мы должны поддержать организацию государственных закупок. Для этого необходимы пособие Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и условия его получения. Это позволит производителям экологичных продуктов питания учитывать пособие в тендерных документах», – отметил Падар. По его словам, важно стимулировать все экологичное производство, чему способствовало бы понижение налога с оборота на соответствующие продукты. Падар внес соответствующее предложение Министерству по делам сельской жизни.

Депутат уточнил, что в случае экологичной продукции для школ речь идет об овощах, мясе, молоке и мучных изделиях. Меню должно быть полезным и разнообразным. В нем должны присутствовать говядина, свинина, курица и рыба.

В нынешнем году на проведение пилотного проекта по экологичному питанию в школах в государственном бюджете запланировано 800 000 евро. Для получения пособия необходимо уведомить о своей деятельности Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Пособие выплачивается в случае, если каждый календарный месяц экологичные продукты составляют не менее 20 процентов компонентов при приготовлении пищи. Ставка пособия на одного дошкольника в месяц составляет 4,90 евро, на одного ученика общеобразовательной школы – 2,20 евро. Заявления необходимо подать в течение августа.